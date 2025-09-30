Conab: Brasil plantou 3,5% da área prevista de soja 2025/26 e plantou 26,7% do milho verão

O plantio de soja da safra 2025/26 no Brasil alcançava, até domingo, 28 de setembro, 3,5% da área prevista no Brasil, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu boletim semanal de progresso de safra. Este porcentual representa avanço de 2,9 pontos porcentuais em relação à semana anterior. Na comparação com igual momento da safra 2024/25, quando 2,1% da área havia sido semeada, os trabalhos estão 1,4 ponto porcentual adiantados. Já em comparação com a média dos últimos cinco anos, de 3,6%, há leve atraso de 0,1 ponto porcentual.

Entre os principais produtores, o Paraná lidera os trabalhos, com 13% da área plantada, seguido de Mato Grosso, com 6%. Mato Grosso do Sul conta com 2% da área plantada e Santa Catarina, com 1%.

Já o plantio de milho verão 2025/26 atingia 26,7% da área prevista, avanço de 5,9 pontos porcentuais em comparação com o domingo anterior. Em comparação com igual período da safra passada, há adianto de 5,1 pontos porcentuais e, quanto à média das últimas cinco safras, de 23,6%, os trabalhos também estão acelerados, na base de 3,1 pontos porcentuais.

O Rio Grande do Sul, com 74% da área trabalhada, lidera os trabalhos, seguido do Paraná e de Santa Catarina, com 64% ambos.

A semeadura do arroz 2025/26, por sua vez, cobria 7,2% da área prevista, avanço de 3,4 pontos porcentuais em comparação com o domingo anterior, segundo a Conab. No comparativo com igual momento da safra 2024/25, quando 10,6% da área havia sido plantada, há atraso de 3,4 pontos porcentuais. E, em relação à média dos últimos cinco anos, de 9,1%, os trabalhos estão atrasados em 1,9 ponto porcentual. Santa Catarina já semeou 54% da área, seguida por Goiás, com 5%; Maranhão, com 4,9%, e Rio Grande do Sul, com 2%.

Quanto à colheita da safra 2024/25, o milho de inverno já havia sido 99,6% retirado dos campos, mesmo porcentual da semana passada. Apenas o Paraná, com 98% da área ceifada, precisa concluir os trabalhos, que estão 0,4 ponto porcentual atrasados em relação a igual período da safra 2023/24 e 0,1 ponto porcentual atrasado em comparação com a média dos últimos cinco anos.

A colheita de algodão 2024/25, por sua vez, atingia 99,2% da área plantada, evolução de 0,2 ponto porcentual em comparação com a semana passada. Há atraso, porém, em relação a igual momento da safra 2023/24, quando 100% da área já havia sido ceifada, e de 0,6 ponto porcentual em relação à média dos últimos cinco anos, de 99,8%.

Apenas a Bahia e Goiás, ambos com 99% da área colhida, precisam completar os trabalhos.

Por fim, a colheita do trigo 2024/25 atingia 26,2% da área, avanço de 3 pontos porcentuais em comparação com a semana anterior. Há atraso, porém, ante igual período da safra 2023/24, quando 30,9% da área havia sido trabalhada. Também há atraso de 2,4 pontos porcentuais na comparação com a média dos últimos cinco anos, de 28,6%.

Entre os principais produtores do cereal, o Paraná já colheu 41% dos plantios. O Rio Grande do Sul ainda não iniciou a colheita.