Como agir diante de queda de pressão e desmaio na rua

O cérebro é um órgão exigente: precisa de suprimento constante de oxigênio e glicose para funcionar. Esse abastecimento depende do fluxo sanguíneo e basta uma falha momentânea nessa entrega para que o corpo desligue. É o que chamamos de desmaio.

Na medicina, o episódio é conhecido como síncope: uma perda aguda de consciência acompanhada de queda do tônus muscular, seguida de recuperação espontânea. Em muitos casos, o evento é benigno. Mas, quando a causa é cardíaca, pode ser um alerta de risco grave.

Qualquer pessoa pode desmaiar, mas os episódios são mais comuns entre idosos e jovens.

Como o organismo reage

O desmaio é sempre um sinal de desequilíbrio, e as causas podem variar. As duas principais são:

Síndrome vasovagal (ou neurocardiogênica)

Doenças cardíacas

Quando a pressão despenca

Ficar muito tempo em pé, passar calor excessivo, sentir dor intensa, estar em jejum ou viver sob estresse extremo são gatilhos clássicos da síndrome vasovagal. Nessas situações, o sistema nervoso provoca dilatação dos vasos sanguíneos e alteração no ritmo cardíaco. O resultado é a queda brusca da pressão arterial e, em seguida, a perda de consciência.

Esse é o tipo mais comum de desmaio, responsável por cerca de metade dos casos. Afeta especialmente jovens e mulheres, e costuma vir precedido de sinais de alerta: visão turva, tontura, fraqueza e náusea. A recuperação é rápida, em poucos minutos.

Também entram nessa categoria os desmaios que acontecem logo após exercícios físicos intensos — desde que o episódio seja precedido pelos mesmos sintomas e não exista histórico de doença cardíaca.

Quando o coração pede socorro

Se a perda de consciência é repentina, sem qualquer aviso prévio, o risco é maior. Nesses casos, a causa geralmente é cardiológica. Idosos com doenças do coração estão entre os mais vulneráveis.

Dois quadros se destacam:

Arritmias ventriculares: as câmaras inferiores do coração passam a bater de forma desordenada e acelerada, o que pode levar ao desmaio ou até à morte súbita.

as câmaras inferiores do coração passam a bater de forma desordenada e acelerada, o que pode levar ao desmaio ou até à morte súbita. Bloqueios atrioventriculares: há falha na comunicação entre as câmaras superiores e inferiores, fazendo a frequência cardíaca despencar.

Aqui, a síncope é sinal de emergência médica.

Dá para prevenir?

Quem já desmaiou em locais cheios, quentes ou sob sol intenso deve evitar essas condições quando possível. Atletas e praticantes de atividades intensas precisam manter boa hidratação e nunca interromper o esforço de forma abrupta —o ideal é desacelerar aos poucos.

O que fazer em caso de desmaio em público

Presenciar alguém desmaiando pode ser assustador, mas algumas atitudes simples podem salvar vidas:

Garanta que o local seja seguro para você e para a pessoa.

Se possível, ampare a queda.

Deite a pessoa no chão caso ela relate estar se sentindo mal ou mantenha-a deitada se já estiver desmaiado.

Verifique a respiração. Se estiver normal, eleve as pernas para favorecer o fluxo sanguíneo ao cérebro.

Coloque a pessoa de lado.

Quando recobrar a consciência, mantenha-a sentada por alguns minutos antes de levantar.

Quando ela retomar os sentidos, pergunte o horário da última refeição e, se for o caso, ofereça um copo de água com açúcar;

Não jogue água, não esfregue álcool nos punhos, não sacuda nem coloque objetos na boca.

Se houver dificuldade para respirar ou ausência de respiração, a reanimação cardiorrespiratória é indicada. Acione imediatamente o Samu (192).

Um desmaio pode ser apenas uma resposta do corpo a um momento de estresse ou calor, mas também pode ser um pedido urgente de ajuda do coração. Saber identificar os sinais e agir corretamente faz toda a diferença entre um susto passageiro e uma emergência médica.

*Com informações de reportagem publicada em 06/02/2024