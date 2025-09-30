Colheita de milho safrinha é concluída no PR, diz Deral; trigo está 53% colhido

São Paulo, 30 - A colheita de milho segunda safra 2024/25, ou de inverno, no Paraná, foi encerrada (29), segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado (Seab). As lavouras atingiram 100% de maturação, com 60% em boas condições e 40% em condição média.Segundo Deral, o plantio da safra de verão de milho 2025/26 avança em praticamente todas as regiões produtoras, com grande parte da área já implantada. Do milho, 77% da área prevista foi semeada. Até agora, 23% das lavouras estão em fase de germinação e 77%, em desenvolvimento vegetativo. Em sua maioria, as condições são boas (99%), com apenas 1% em condição média. "As chuvas da última semana favoreceram a germinação e o desenvolvimento inicial das lavouras, que apresentam boas condições", disse o Deral em boletim.Sobre a colheita da safra de trigo 2025, o Deral mostra que o cereal foi retirado de 53% da área semeada e que 90% das lavouras têm condição boa, 9% média e 1% ruim. "A colheita do trigo avança em diferentes regiões, já próxima da conclusão em algumas localidades. Apesar dos impactos pontuais de geadas e temporais, a maioria das lavouras mantém boas perspectivas de produtividade", relatou o Deral. O órgão aponta que 51% das lavouras estão em fase de maturação, 37% em frutificação, 11% em floração e 1% em desenvolvimento vegetativo. Segundo a entidade, nas áreas mais afetadas, especialmente pelas geadas, foram registradas baixas produtividades. "Em geral, a safra apresenta resultados considerados satisfatórios e, em alguns casos, superiores às expectativas iniciais."