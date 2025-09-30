Cientistas criam óvulos humanos usando células da pele

Por Nancy Lapid

(Reuters) - As células da pele humana podem um dia ser usadas para criar óvulos humanos funcionais, em um passo para ajudar as mulheres a terem seus próprios filhos genéticos quando seus óvulos naturais são disfuncionais, de acordo com os primeiros experimentos de laboratório relatados em uma revista científica nesta terça-feira.

O processo, que acarretaria preocupações significativas com a segurança, envolve a remoção do núcleo da célula da pele de uma mulher e sua inserção em um óvulo, ou oócito, do qual o núcleo foi removido, detalharam os cientistas na Nature Communications.

Os médicos estão vendo um número cada vez maior de pessoas que não podem usar seus próprios óvulos, geralmente por causa da idade ou de condições médicas, disse em um comunicado a especialista em medicina reprodutiva Ying Cheong, da Universidade de Southampton, no Reino Unido, que não participou da pesquisa.

"Embora esse seja um trabalho de laboratório ainda muito incipiente, no futuro ele poderá transformar a forma como entendemos a infertilidade e o aborto espontâneo e, talvez, um dia, abrir a porta para a criação de células semelhantes a óvulos ou espermatozoides para aqueles que não têm outras opções", disse Cheong.

O novo método supera um obstáculo que impediu tentativas anteriores desse processo, disseram os pesquisadores.

Os óvulos contêm 23 cromossomos necessários para o desenvolvimento humano, o que é metade do número normal, porque o esperma que fertiliza o óvulo contribuirá com os outros 23 cromossomos. Mas as células da pele e outras células não reprodutivas - e quaisquer células geradas a partir delas - contêm dois conjuntos de cromossomos humanos, num total de 46.

ALGO QUE "SE PENSAVA SER IMPOSSÍVEL"

Pesquisadores da Oregon Health & Science University dizem que resolveram o problema do conjunto extra de cromossomos induzindo um processo que chamam de mitomeiose, que imita a divisão celular natural e faz com que um conjunto de cromossomos seja descartado, deixando um óvulo funcional, de acordo com o relatório.

"Conseguimos algo que se pensava ser impossível", disse o líder do estudo, Shoukhrat Mitalipov, do Centro de Terapia Genética e de Células Embrionárias da OHSU, em um comunicado.

"A natureza nos deu dois métodos de divisão celular, e acabamos de desenvolver um terceiro", disse Mitalipov.

Em um experimento, os pesquisadores fertilizaram 82 óvulos modificados funcionais em tubos de ensaio usando esperma. Apenas cerca de 9% dos óvulos fertilizados se desenvolveram até o estágio de blastocisto do desenvolvimento embrionário, o ponto em que os embriões compostos de 70 a 200 células são transferidos para o útero durante os tratamentos de fertilização in vitro. Nenhum dos blastocistos foi cultivado além desse ponto.

A maioria dos óvulos criados por mitomeiose não progrediu além do estágio de 4 a 8 células após a fertilização e apresentou anormalidades cromossômicas, disseram os pesquisadores.

Ainda assim, o estudo mostra que os cromossomos de células não reprodutivas "podem ser persuadidos a se submeter a um tipo específico de divisão nuclear que normalmente seria visto apenas em óvulos ou espermatozoides", disse Roger Sturmey, especialista em medicina reprodutiva da Universidade de Hull, no Reino Unido, que não participou da pesquisa, em um comunicado.

Como as taxas de sucesso no estudo foram baixas, "a perspectiva de colocar tudo isso em uso clínico permanece distante", disse Sturmey.

Os pesquisadores concordam, prevendo que é necessária pelo menos uma década de pesquisas adicionais "antes que a abordagem possa ser considerada segura ou eficaz o suficiente para avançar para um ensaio clínico, mesmo supondo que tal ensaio seja permitido nos Estados Unidos".