China suspende cargas de minério de ferro da BHP durante negociações de preços, diz Bloomberg News

MELBOURNE (Reuters) - O comprador estatal de minério de ferro da China pediu a siderúrgicas e traders do país que interrompessem as compras de cargas de minério de ferro de transporte marítimo denominadas em dólares da BHP durante suas negociações anuais de preços, informou a Bloomberg News nesta terça-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A China, o maior consumidor de minério de ferro do mundo, compra cerca de 75% do minério de ferro de transporte marítimo global e criou a China Mineral Resources Group (CMRG) há três anos para comprar minério em nome de suas siderúrgicas, buscando obter mais influência como um grande e único comprador.

A BHP, por sua vez, é a maior mineradora de capital aberto do mundo e a terceira maior fornecedora da China, atrás da Rio Tinto e da Vale.

A CMRG não respondeu imediatamente a um pedido de comentário enviado por e-mail e um porta-voz da BHP disse que a empresa não comenta negociações comerciais.

"Embora as manchetes sejam negativas, vemos isso como um evento neutro", disseram os analistas do RBC em nota.

"Vemos essa 'proibição' mais como uma tática de negociação, muito provavelmente um esforço para garantir preços mais baixos a longo prazo."

Se as usinas siderúrgicas fossem forçadas a comprar minério de ferro de rivais como Rio Tinto, Vale ou Fortescue, cumulativamente, isso lhes custaria mais e seria menos eficiente, disse o RBC, acrescentando que isso também provavelmente aumentaria o poder de precificação das mineradoras, já que as siderúrgicas competem por matéria-prima.

Uma fonte comercial disse que a diretriz causará poucos inconvenientes para as usinas chinesas no curto prazo porque elas já estocaram para as próximas duas semanas antes dos feriados públicos que se aproximam.

(Reportagem de Preetika Parashuraman em Bengaluru e Kanjyik Ghosh em Barcelona; Reportagem adicional de Amy Lv, em Xangai, e Melanie Burton, em Melbourne)