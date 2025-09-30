Chefe do Pentágono critica militares: 'É inaceitável ver generais gordos'

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, anunciou nesta terça (30) a realização compulsória de testes de aptidão física semestrais para membros do alto escalão do exército americano: 'inaceitável ver generais e almirantes gordos, liderando o mundo todo'.

O que aconteceu

Pete Hegseth disse que as Forças Armadas dos Estados Unidos precisam ser reformadas para acabar com "décadas de decadência". O pronunciamento aconteceu para centenas de militares em Quantico, Virgínia.

É inaceitável ver generais e almirantes gordos nos corredores do Pentágono, liderando o mundo todo. É uma aparência ruim, e não é quem somos! Vocês precisam atender aos padrões de altura e peso

Pete Hegseth

O chefe do Pentágono também decidiu por fim a assuntos considerados por ele como "lixo ideológico". Entre os temas retirados de pauta nos quartéis, ele destacou preocupações com mudança climática, bullying, líderes "tóxicos" e promoções baseadas em raça ou gênero.

Os militares foram forçados por políticos tolos e imprudentes a se concentrarem nas coisas erradas. Nos tornamos o 'departamento woke'. Não mais

Pete Hegseth

Por fim, Pete Hegseth reforçou aos militares sobre a necessidade do retorno da "mentalidade guerreira". E explicou que as Forças Armadas voltarão a usar padrões de recrutamento e treinamento baseados na capacidade e resistência física.