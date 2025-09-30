Topo

Notícias

Chefe da ONU pede que 'todas as partes' se comprometam com o plano de Trump para Gaza

30/09/2025 11h32

O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou nesta terça-feira (30) a que "todas as partes" se comprometam com o plano de paz para Gaza apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse um porta-voz. 

"É crucial agora que todas as partes se comprometam com um acordo e sua implementação", disse o porta-voz de Guterres, Farhan Haq, em um comunicado. O secretário-geral "reitera mais uma vez seu apelo por um cessar-fogo imediato e permanente", acrescentou.

gw/bjt/val/ad/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump diz que se não ganhar o Nobel da Paz, será 'um insulto' aos EUA

Louis Vuitton apresenta em Paris coleção cômoda 'como em casa'

Crianças morrem de malária à espera de remédios retidos pelos EUA

Congresso aprova proposta que aumenta fundo eleitoral para quase R$ 5 bilhões em 2026

Tony Blair integra plano de Trump para Gaza, apesar da reputação controversa no Oriente Médio

Alcaraz desiste do Masters 1000 de Xangai devido a 'problemas físicos'

Moraes acompanha Fux para manter o número atual de deputados em 2026

Escola de São Paulo é vencedora de prêmio de melhores do mundo

Hugo Motta vai acelerar tramitação de oito projetos da área de segurança pública

Desemprego se mantém no mínimo histórico no Brasil

Conab: preço do frete recua com término da colheita de culturas de segunda safra