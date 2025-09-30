Topo

Cervejaria japonesa Asahi Group não consegue retomar produção após ataque cibernético

30/09/2025 09h26

TÓQUIO (Reuters) - A gigante japonesa de cervejas e bebidas Asahi Group Holdings não conseguiu retomar a produção nas fábricas domésticas um dia após um ataque cibernético e não pode prever quando poderá ser retomada, disse um porta-voz da empresa nesta terça-feira.

A empresa tem 30 fábricas no Japão que produzem cerveja, bebidas e produtos alimentícios, mas ainda está investigando se todas elas interromperam a produção, acrescentou o porta-voz.

O fabricante da cerveja Asahi Super Dry, do uísque Nikka e da sidra Mitsuya disse ontem à noite que as empresas de seu grupo no Japão suspenderam as operações, incluindo o processamento de pedidos, a remessa e as funções de call center, devido a uma interrupção do sistema causada por um ataque cibernético, embora nenhum vazamento de informações pessoais tenha sido confirmado.

(Reportagem de Kentaro Okasaka)

