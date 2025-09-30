CEO do Itaú Unibanco espera "dividendo adicional relevante" no início do ano que vem

(Reuters) - O presidente-executivo do Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho, reiterou nesta terça-feira que o banco espera ter "dividendo adicional relevante" sendo pago no início do ano que vem.

Durante um evento da Itaúsa para investidores e analistas, o executivo disse que o dividendo é esperado, embora o banco não tenha uma meta específica. "O objetivo é investir, alocar capital dentro da instituição", disse.

Maluhy acrescentou que o banco está atravessando o seu melhor momento, tanto em questão de crescimento como para passar por um momento de mais volatilidade.

