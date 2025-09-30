Topo

Notícias

Centenas de pessoas prestam última homenagem a Claudia Cardinale em Paris

30/09/2025 13h03

Centenas de pessoas compareceram, nesta terça-feira (30), em Paris, ao funeral da atriz franco-italiana Claudia Cardinale, lenda do cinema que faleceu na semana passada aos 87 anos na região de Paris.

Entre os presentes, havia personalidades políticas, como a ministra da Cultura, Rachida Dati, e o ex-ministro Jack Lang e os intérpretes franceses Yvan Attal e Nicolas Bedos, conforme constatado por um jornalista da AFP.

O caixão da atriz foi transportado para o interior da igreja de São Roque, no centro de Paris, sob os aplausos da multidão e ao som da música de "Era uma vez no Oeste", composta por Ennio Morricone.

Cardinale compartilhou protagonismo com Charles Bronson e Henry Fonda neste filme de 1968 dirigido por Sergio Leone, em um de seus papéis de maior destaque.

"Como de costume, minha mãe tomou sua partida como um trem em movimento", disse sua filha Claudia, que agradeceu à Tunísia por ter organizado uma missa na terça-feira em La Goulette, onde sua mãe nasceu em 15 de abril de 1938.

Ícone mundial do cinema, Cardinale atuou em mais de 150 filmes com diretores como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks ou Sergio Leone.

jfg-agu/jlo/es/mb/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Nicarágua concede licenças de mineração a três empresas chinesas

Trump diz que governo dos EUA 'provavelmente terá uma paralisação' administrativa

Primeiro-ministro britânico intensifica ataques contra extrema direita

Trump e Pfizer anunciam acordo para reduzir preços de medicamentos nos EUA

Santos Dumont segue com operações suspensas; 29 voos de partida foram cancelados

Juiz vê discriminação e manda açougue tirar faixa 'petista não é bem-vindo'

Escolas e praias na ilha espanhola de Ibiza são fechadas devido às chuvas torrenciais

Mercado de defensivos para segunda safra de milho recua 7% em 2025

Quatro militares retidos em protestos indígenas são libertados no Equador

Governo de SP fechará estabelecimentos suspeitos de vender bebidas adulteradas

PF investiga metanol em bebida; governo vê risco de adulterações em outros Estados