Celular Samsung por menos de R$ 900 e mais: confira ofertas da semana

Está procurando um celular novo, itens de cozinha ou ainda quer comemorar o Dia do Café nesta semana com uma bebida gourmet? Pensamos em tudo isso na newsletter "Caçadores de Ofertas" desta semana e selecionamos produtos com descontos bem atraentes para você ir às compras sem gastar muito.

No quesito celular, encontramos o modelo Xiaomi Poco M7 Pro com incríveis 53% de desconto. Além dele, completam a curadoria de celulares os modelos Samsung Galaxy A16 (que está saindo por menos de R$ 900) e iPhone 13 por menos de R$ 3.000.

Já entre os itens de cozinha, destacamos o conjunto de panelas antiaderentes da Brinox, que está com 58% de desconto. Além dele, há ainda uma cafeteira 3 Corações e um miniprocessador de alimentos com bons descontos.

Por fim, para celebrar o Dia Internacional do Café, comemorado em 1º de outubro, separamos três opções de cafés gourmet —em pó e cápsula— para você saborear e expandir o paladar. Interessou? Confira então as ofertas a seguir:

Celulares

Tela OLED de 6,1 polegadas; chip A15 Bionic; 256 GB de armazenamento. Conjunto duplo de câmeras traseiras: 12 MP ultra wide + 12 MP wide; selfie de 12 MP. Modelo é compatível com chip virtual extra para internet e ligação.

Vem com tela de 6,7 polegadas FHD+ Super AMOLED, câmera traseira tripla de 50 MP + 5 MP + 2 MP e frontal de 13 MP. Tem 128 GB de armazenamento interno, 4 GB de memória RAM e processador Octacore.

Vem com tela de 6,67 polegadas FHD Plus AMOLED, câmera traseira dupla 50 MP (sensor principal Sony) com OIS + 2 MP (sensor de profundidade) e frontal de 20 MP. Tem 256 GB de armazenamento interno.

Cozinha

Compacta, possui compartimento interno para até quatro cápsulas usadas. Prepara cafés espressos, filtrados, cappuccinos, bebidas cremosas e chás.

Vem com cinco peças: duas caçarolas, uma panela, uma frigideira e uma Wok. Feitas de alumínio, vidro temperado e cerâmica, possuem cabos e alças em baquelite para mais segurança.

Com potência de 150 W, processa, corta, tritura e mói os alimentos. Possui base antiderrapante, trava de segurança e tem capacidade para 350 ml. Ideal para preparar temperos, molhos e pastas.

Cafés

Café especial com acidez baixa. Com grãos das variedades Obatã e Catuaí amarelo, traz características fortes de frutas amarelas, como maracujá, e notas sensoriais que lembram chocolate branco e caramelo.

Produzido no sul de Minas Gerais, na Fazenda Lageada, este café de grãos 100% arábica possui torra escura e é indicado para quem gosta de sabores mais encorpados e sofisticados.

Café de torra escura, feito com grãos 100% arábica de plantação orgânica certificada, com sabor encorpado que lembra nibs de cacau. As cápsulas são compatíveis com máquinas Nespresso.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento?

