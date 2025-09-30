Topo

Notícias

Cade aprova união de duas das maiores distribuidoras de insumos farmacêuticos do País

Brasília

30/09/2025 18h20

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta terça-feira a aquisição da Gemini Indústria de Insumos Farmacêuticos pela SM Empreendimentos, integrante do Grupo Fagron. A operação, que foi notificada ao Cade em dezembro de 2024, une duas das maiores distribuidoras de insumos farmacêuticos do País.

Além da aquisição do controle integral da Gemini, a operação envolve, indiretamente, a subsidiária Lepuge, que, em conjunto com a Gemini, constituem a Purifarma.

O Grupo Fagron atua principalmente no mercado nacional de distribuição de insumos farmacêuticos, cosméticos, alimentícios, fitoterápicos e veterinários para farmácias de manipulação, para as indústrias farmacêutica, cosmética, alimentícia/suplementos e veterinária e para órgãos públicos, além de vendas de artigos EPI para uso laboratorial e distribuição de embalagens de vidro e plástico e acessórios relacionados para diversos tipos de clientes. A Purifarma atua nos mesmos segmentos de mercado que a Gemini.

Preliminarmente, a Superintendência-Geral (SG) do Cade, instância técnica do órgão antitruste, havia recomendado a rejeição da operação, apontando riscos de aumento significativo de concentração e redução da rivalidade.

A SG apontou que o mercado farmacêutico está em processo de concentração e de dominância por poucos grupos de grande porte.

Ainda assim, o relator em plenário, conselheiro Carlos Jacques, considerou que a aprovação da operação seria possível, mas condicionada à celebração de um Acordo em Controle de Concentrações (ACC). O compromisso prevê, entre outras medidas, o desinvestimento de ativos logísticos e compromissos comportamentais.

"O acordo impõe salvaguardas essenciais para preservar a rivalidade e mitigar potenciais efeitos anticoncorrenciais, mantendo condições adequadas de concorrência", afirmou Jacques.

Por unanimidade, o tribunal do Cade seguiu o voto do conselheiro relator e aprovou a operação mediante a celebração do acordo.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Cientistas criam óvulos humanos usando células da pele

Olympique de Marselha goleia Ajax em casa (4-0) com dois gols de Igor Paixão

Retirada de floresta no arco do desmatamento recua 24% em 2023 e 26% em 2024, diz Esfera

Tottenham empata no fim na visita ao Bodo/Glimt (2-2) pela 2ª rodada da Champions

Juiz declara ilegais as prisões de estudantes pró-Palestina nos EUA

Aeroporto Santos Dumont tem pista liberada após vazamento de óleo

STM empossa segunda ministra em 217 anos de história

Dow Jones bate recorde mesmo com ameaça de 'shutdown' nos EUA

Renan Calheiros: Trocar compensações tira justiça tributária do IR

Liverpool perde para Galatasaray (1-0) na Turquia pela Champions

Venezuela, Nicarágua e Cuba são excluídos da Cúpula das Américas