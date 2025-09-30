Brahma Kumaris: como é grupo indiano com quem Barroso fará retiro

Luís Roberto Barroso, ex-presidente do STF, fará em outubro um retiro espiritual organizado pela Brahma Kumaris. O ministro pretende refletir sobre a possibilidade de se aposentar do Supremo, segundo a colunista do UOL Carla Araújo.

O que é a Brahma Kumaris

É um movimento espiritual criado na Índia em 1937. Fundado por Lekhraj Kripalani, conhecido como Brahma Baba, o grupo nasceu com uma liderança feminina inédita: os bens do fundador foram entregues a um comitê de oito jovens mulheres que passaram a comandar a organização.

Prática central é a meditação Raja Yoga. O método busca relaxamento mental e equilíbrio entre o mundo interno e externo, sendo o principal exercício oferecido nos retiros.

Organização promove estudos espirituais, virtudes e serviço social. De acordo com o site da instituição, a Brahma Kumaris oferece quatro áreas de aprofundamento: conhecimento espiritual sobre alma, Deus e karma; assimilação consciente de virtudes em situações adversas; prática da meditação Raja Yoga; e o compromisso de servir espiritualmente outras pessoas, estimulando autonomia e propósito de vida.

É a maior organização espiritual conduzida por mulheres no mundo. A liderança feminina é considerada um diferencial do grupo e segue como princípio desde a sua fundação.

Evento feminino realizado pela Brahma Kumaris em Nova Déli, em 2018 Imagem: Hindustan Times/Getty Images

Tem mais de um milhão de membros em mais de 8.000 centros distribuídos em mais de 110 países, com sede espiritual em Mount Abu, na Índia. A instituição tem escritórios regionais em cidades como Londres, Nova York, Moscou e Nairóbi, coordenando atividades internacionais.

No Brasil existe desde 1979, com sede em São Paulo. O movimento chegou ao país trazida pelo professor australiano Ken O'Donnell e, desde então, expandiu suas atividades com centros em diversas cidades. A sede, chamada Lighthouse (farol, em tradução livre), fica em Perdizes, na zona oeste da capital paulista, e já recebeu líderes internacionais da organização.

Sua atuação é reconhecida pela ONU e por entidades globais. A Brahma Kumaris tem status consultivo junto ao Ecosoc (Conselho Econômico e Social das Nações Unidas) e vínculos com Unicef e Pnuma (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), participando de debates sobre clima, igualdade de gênero e direitos humanos.

Sede da Brahma Kumaris em Mount Abu, no estado do Rajastão, na India Imagem: IndiaPictures/Getty Images

Por que Barroso fará o retiro

Ele tem o hábito de praticar meditação e costuma se retirar anualmente para reflexão espiritual. O retiro está marcado para o fim de outubro outubro e terá duração de uma semana.

Ministro não revelou o local do encontro. Por motivos de privacidade e segurança, ele apenas confirmou que será um retiro da Brahma Kumaris, mas fora da Índia.

Aposentadoria é cogitada, mas não está definida. Ao jornal Folha de S.Paulo, o ministro afirmou: "Sair do Supremo é uma possibilidade, mas não é uma certeza. Ainda não tomei essa decisão".

Possíveis sucessores já circulam em Brasília. Como mostrou a colunista Daniela Lima no UOL, Jorge Messias, Rodrigo Pacheco e Bruno Dantas aparecem entre os nomes cotados para uma eventual indicação do presidente Lula.