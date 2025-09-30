Topo

BR-050 vai passar por obras de melhorias no trecho entre Minas e Goiás

30/09/2025 10h46

De acordo com o banco, o financiamento permitirá obras de implantação de vias marginais em zonas urbanas e industriais nas cidades de Cristalina, Campo Alegre de Goiás e Catalão, no estado de Goiás, além de Araguari, em Minas Gerais, reduzindo a interferência do tráfego local sobre o fluxo principal da Na BR-050.

Estão previstas também instalações de passarelas para pedestres em municípios com grande movimentação urbana ou travessias informais, como as cidades mineiras de Araguari e Uberaba e as goianas Ipameri e Cumari. As obras que deverão gerar 557 empregos diretos e indiretos visam ainda melhorar a segura segurança no tráfego com redução dos riscos de acidentes.

*Com informações do BNDES

