Bolsas da Europa caem levemente, de olho em tarifas e risco de paralisação nos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 30/09/2025 - As bolsas europeias operam em leve baixa na manhã desta terça-feira, enquanto investidores digerem as últimas ameaças tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump, e se preparam para uma possível paralisação do governo americano.

Por volta das 6h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,21%, a 554,38 pontos.

Ontem, Trump voltou a dizer que pretende aplicar tarifas adicionais sobre móveis produzidos fora dos EUA, em uma tentativa de reverter a perda de competitividade do setor que já foi tradicional na economia americana. Ele também reafirmou planos de tarifar filmes estrangeiros em 100%.

No âmbito político, Trump ainda não conseguiu garantir um acordo orçamentário no Congresso, o que significa que as agências governamentais dos EUA estão sujeitas a uma paralisação a partir desta quarta-feira (01). O temor é de que um eventual "shutdown" atrase a coleta de dados econômicos e leve a Casa Branca a anunciar a demissão em massa de funcionários públicos.

Da agenda europeia de indicadores, pesquisa final confirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,3% no segundo trimestre e levantamento do Destatis mostrou uma inesperada queda nas vendas do setor varejista alemão em agosto.

Às 6h25 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,14% e a de Paris recuava 0,30%, enquanto a de Frankfurt oscilava em torno da estabilidade. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas perdas de 0,09%, 0,02% e 0,24%.

