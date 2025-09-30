Bolsas da Ásia fecham mistas, com risco de paralisação nos EUA e após PMIs chineses

Por Sergio Caldas

São Paulo, 30/09/2025 - As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios desta terça-feira sem direção única, diante do risco de paralisação do governo dos EUA e após dados indicarem leve avanço na manufatura chinesa.

O índice japonês Nikkei caiu 0,25% em Tóquio, a 44.932,63 pontos, e o sul-coreano Kospi recuou 0,19% em Seul, a 3.424,60 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,87% em Hong Kong, a 26.855,56 pontos, e o Taiex subiu 0,94% em Taiwan, a 25.820,54 pontos, na volta de um feriado.

Na China continental, o dia foi de ganhos moderados, de 0,52% do Xangai Composto, a 3.882,78 pontos, e de 0,44% do Shenzhen Composto, a 2.519,42 pontos, antes do feriado da "semana dourada", que deixará os mercados locais fechados até 8 de outubro. Em Hong Kong, será feriado apenas amanhã.

Na Oceania, a bolsa de Sydney ficou no vermelho, interrompendo uma sequência de três sessões positivas, após o banco central australiano (RBA) deixar seu juro básico inalterado em 3,6%. O S&P/ASX 200 caiu 0,16%, a 8.848,80 pontos.

Investidores monitoram um impasse orçamentário em Washington que pode paralisar agências governamentais dos EUA a partir de amanhã. O temor é de que um eventual "shutdown" atrase a coleta de dados econômicos e leve a Casa Branca a anunciar a demissão em massa de funcionários públicos.

Por outro lado, os últimos números de atividade manufatureira da China foram um pouco mais animadores. O PMI industrial oficial chinês subiu para 49,8 em setembro, enquanto o PMI medido pela S&P Global/Rating Dog aumentou para 51,2 neste mês. A leitura oficial abaixo de 50, no entanto, apontou contração na manufatura pelo sexto mês consecutivo.

