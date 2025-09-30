Bebidas com metanol: quais os bares fechados e investigados em São Paulo

Três estabelecimentos, dois bares e uma adega, foram fechados ou são investigados em São Paulo pela venda de bebidas com metanol. Um bar em São Bernardo do Campo também foi fechado.

O que aconteceu

Três estabelecimentos na capital e um em São Bernardo estão entre os investigados. Os bares da capital ficam na Mooca, na Zona Leste e no Jardim Paulista, na Zona Oeste. São Eles:

Torres Bar (Rua Quariteré, 53 - Mooca) Ministrão Bar (Alameda Lorena, 1218 - Jardim Paulista)

O Torres Bar diz que está "colaborando integralmente com todos os órgãos de fiscalização competentes". Em um comunicado publicado nas redes sociais, o estabelecimento diz que seus produtos são "adquiridos de distribuidores oficiais e parceiros de longa data, que sempre prestaram serviços de confiança e credibilidade ao longo da nossa trajetória".

O Ministrão Bar ainda não se manifestou. O UOL tenta contato com o estabelecimento e a matéria será atualizada assim que houver um retorno.

Um bar em São Bernardo do Campo e uma adega na capital também foram fechados. O UOL procurou a Vigilância Sanitária para confirmar os nomes dos locais e aguarda retorno.

PF vai investigar relação com crime organizado

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou hoje que bebidas alcoólicas com metanol podem estar além do estado de São Paulo. Três mortes relacionadas à intoxicação com a substância já foram registradas.

"Tudo indica que existe uma distribuição para além do estado de São Paulo", afirmou Lewandowski. "Foi aberto inquérito na Polícia Federal para verificar a procedência dessa droga e a rede possível de distribuição", disse o ministro, em coletiva de imprensa, em Brasília.

Ainda é uma possibilidade. "Indícios concretos [de registros em outros estados] nós não temos no momento. Estamos em alerta", afirmou a secretária de Vigilância em Saúde, Mariângela Simão. "A comunicação é importante exatamente para que possamos notificar."

Seis casos foram confirmados na cidade de São Paulo e 10 seguem em investigação em quatro municípios. Com última atualização nesta manhã, há mais cinco suspeitas na capital, duas em São Bernardo do Campo, uma em Limeira, uma em Itapecerica da Serra e uma em município não identificado (o paciente está sendo tratado em Campinas). Um caso foi descartado.

"A investigação dirá se tem conexões com o crime organizado", afirmou o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. A apuração foi instaurada ontem. Segundo a PF, ainda não se sabe se as bebidas podem ter vindo de adulteração importada.

Também foi aberto um processo administrativo pela Secretaria Nacional do Consumidor. "Para acompanhar exatamente essas ocorrências e verificar, do ponto de vista do direito do consumidor, quais são as providências que nós podemos adotar", explicou o ministro.

O rastreamento de possíveis novos casos será feito em parceria com o Ministério da Saúde. "Vamos reforçar com uma nota técnica específica em relação à intoxicação com metanol, [para] a definição de casos suspeitos para as vigilâncias locais, secretarias municipais e estaduais de todo o país: quando deve suspeitar de uma intoxicação de metanol, quais são os sinais, sintomas clínicos", afirmou o ministro Alexandre Padilha.

A notificação será feita localmente. "À medida que o profissional de saúde identificou uma suspeita de intoxicação para o metanol, faça o contato direto com o Ciatox [Centro de Informação e Assistência Toxicológica] do seu estado para ter toda orientação em relação à conduta", sugeriu Padilha.

A ação conjunta entre PF e MJ tentará rastrear o consumo dos casos já identificados. "A ideia é que, a partir desses estabelecimentos, a gente possa identificar fornecedores. Mas é possível que alguns desses estabelecimentos ainda não tenham sido identificados. Por isso, é muito importante a ajuda do consumidor", afirmou Paulo Pereira, secretário do Consumidor.

O nome e o número de estabelecimentos estão sob sigilo. Eles não foram fechados. "Vão passar por uma investigação federal do ponto de vista do consumidor para identificar quais foram os produtos consumidos e seus fornecedores", afirmou Pereira.

Padilha disse que o número de casos é "atípico". "Na série histórica, nós temos cerca de 20 casos por ano de intoxicação por metanol, que são devidamente notificados pelos profissionais de saúde. Então, para terem ideia, a partir de setembro se notificou quase metade daquilo que se notifica ao longo do ano", afirmou o ministro.

Governo de SP citou dados divergentes

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), citou informações diferentes após a coletiva de imprensa do governo federal. O governador afirmou que apenas uma morte foi confirmada e outras quatro estão sob investigação.

Ontem, porém, o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo havia confirmado dois óbitos e o governo federal mais uma, totalizando três. As vítimas, com mortes por intoxicação confirmadas ontem, são três homens, de 38, 45 e 48 anos.

Tarcísio descartou a participação do PCC nos casos. A PF, por outro lado, afirmou que vai investigar possíveis conexões. Tarcísio também anunciou que os estabelecimentos serão alvo de interdição cautelar, mas eles não foram fechados.

Casos estão ligados ao consumo de diferentes tipos de bebida. Gim, uísque e vodca consumidos em bares e adegas estão na lista.

Há risco de subnotificação. O Ciatox alertou ainda que o número de casos ser ainda maior, pois nem todos chegam ao conhecimento dos órgãos de vigilância e controle.

O que é metanol

Metanol é uma substância tóxica e inflamável. Está presente em produtos como anticongelantes e removedores de tinta. É nocivo para a saúde se ingerido.

Até pequenas quantidades podem causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. Sintomas incluem náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte.