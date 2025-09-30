Topo

Notícias

Bebida com metanol: especialista alerta para risco de cegueira

São Paulo

30/09/2025 10h19

Três pessoas morreram em São Paulo vítimas de intoxicação por metanol, segundo dados do Centro de Vigilância Sanitária (CVS) do Estado. O metanol é usado como matéria-prima para combustíveis e é impróprio para consumo humano, mas estaria sendo utilizado na falsificação de bebidas alcoólicas. Ainda de acordo com o CVS, foram confirmados seis casos de intoxicação pela substância; outros dez casos suspeitos de contaminação por bebida adulterada estão sendo investigados, principalmente envolvendo o consumo de gim, whisky e vodka.

Entre os sintomas após a ingestão de metanol estão: fala pastosa, reflexos diminuídos, náuseas, vômitos, tontura, fraqueza, dor abdominal, taquicardia e cegueira, além do risco de morte.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o oftalmologista Fábio Ejzenbaun, professor da Santa Casa Misericórdia de São Paulo, explicou que as vítimas devem procurar atendimento médico de urgência se tiverem esses sintomas associados à condição de ver brilhos e manchas nos olhos. "O metanol vai matando o nervo do olho e a cegueira pode ser irreversível", alertou.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Trump diz que Hamas tem 'três ou quatro dias' para aceitar plano de paz

O que a Barra Funda tem? São Paulo lidera ranking 'cool', mas não é só isso

Em que pé estão as relações entre Trump e a Coreia do Norte?

Exposição sobre Amazônia em Paris foge de clichês e destaca produção artística contemporânea

Brahma Kumaris: como é grupo indiano com quem Barroso fará retiro

Ex-assessor de importante político do AfD é preso por espionagem para China

Cidade do interior de SP sofre com escassez de água e aulas ficam online

Governo dos EUA enfrenta fuga de cérebros com saída de 154.000 funcionários federais nesta semana

Empresa se manifesta sobre queda de homem em centro empresarial

Plano de trégua para Gaza tem apoios e críticas; EUA à beira de shutdown

Ressaca ou intoxicação por metanol? Dor abdominal aguda ajuda a diferenciar