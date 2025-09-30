Bebida adulterada: bar segue servindo caipirinhas, mas clientes têm medo

O bar em São Paulo onde uma designer de interiores diz ter consumido caipirinha e perdido a visão segue servindo a bebida e afirma que a situação foi controlada, mas o clima é de medo entre os clientes do estabelecimento, localizado no Jardim Paulista, bairro de alto padrão da capital.

O que aconteceu

Bebidas suspeitas já foram retiradas do bar, diz garçom. "Tudo foi levado, deletado. O que está aqui é seguro, pode pedir", afirmou, ao ser questionado pelo UOL sobre a venda da caipirinha na noite de ontem. A Polícia Civil apreendeu 117 garrafas em três bares e adegas de São Paulo.

Clientes bebiam apenas cerveja ou refrigerante no momento em que a reportagem visitou o estabelecimento. "O pessoal está com medo, e eu entendo. Eu, como vendedor, também fico com receio", disse o garçom.

Próximo ao bar da alameda Lorena, outro estabelecimento tentava vender drinques em meio aos casos de intoxicação. O local não foi alvo de fiscalização feita ontem pelas secretarias de Saúde e da Segurança Pública, ao contrário do bar vizinho, onde a caipirinha supostamente adulterada teria sido vendida.

29.set.2025 - Bar onde mulher teria ingerido caipirinhas adulteradas Imagem: Pedro Vilas Boas/UOL

Reportagem viu apenas um casal com drinque na mesa. "Eles também me perguntaram sobre o metanol [responsável pela suposta intoxicação], mas estão ali tomando", contou o garçom. "Aqui está tudo certo. Pode pedir sem medo", acrescentou, aos risos.

Três mortes confirmadas

O Ministério da Justiça confirmou ontem a terceira morte por intoxicação relacionada ao metanol após consumo de bebida alcoólica. Vítima é um homem de 45 anos que morreu no dia 28 de setembro em São Bernardo do Campo.

As outras duas vítimas, com mortes por intoxicação confirmada, são dois homens, de 38 e 48 anos. Os casos, confirmados ao UOL pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, ocorreram neste mês na capital paulista e em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Casos estão ligados ao consumo de diferentes tipos de bebida. Gim, uísque e vodca consumidos em bares e adegas estão na lista.

Há risco de subnotificação. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) alertou ainda que o número de casos ser ainda maior, pois nem todos chegam ao conhecimento dos órgãos de vigilância e controle.

Ao todo, dez casos de intoxicação por metanol foram confirmados no estado de São Paulo, segundo o Governo Federal. O total inclui as três mortes. "Diante do caráter inédito da situação, o Ministério da Justiça e Segurança Pública ressalta a possibilidade de existirem casos ainda não notificados, que seguem sob investigação e aguardam confirmação laboratorial", informou a pasta.