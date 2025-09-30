Topo

BC do Japão debateu chance de aumento de juros no curto prazo, mostra resumo da reunião

30/09/2025 07h48

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - Os membros da diretoria do Banco do Japão debateram a viabilidade de aumentar a taxa de juros no curto prazo, com alguns sugerindo que o momento para tal movimento pode estar se aproximando, segundo um resumo das opiniões na reunião de política do banco central de setembro divulgada nesta terça-feira.

Muitas opiniões na reunião pediram vigilância em relação à crescente pressão inflacionária, mostrou o resumo, acrescentando sinais de uma mudança "hawkish" na diretoria que aumenta a chance de uma elevação dos juros em outubro.

"A julgar apenas pela perspectiva das condições econômicas do Japão, talvez seja hora de considerar a possibilidade de aumentar novamente a taxa de juros, uma vez que já se passaram mais de seis meses desde o último aumento", apontou uma opinião.

Com a incerteza em relação às tarifas dos Estados Unidos e outras questões externos diminuindo, o banco central tem espaço para aumentar a taxa de juros real do Japão, que permanece baixa para os padrões globais, disse outra opinião, de acordo com o resumo.

Na reunião de 18 e 19 de setembro, o Banco do Japão manteve os juros em 0,5%, mas dois dos nove membros da diretoria discordaram e pediram um aumento para 0,75%.

A última vez que o banco aumentou os juros foi em janeiro. Desde então, sinalizou uma pausa para examinar o impacto das tarifas dos EUA sobre a economia japonesa, que depende das exportações.

Os mercados estão agora precificando cerca de 60% de chance de um aumento da taxa na próxima reunião do banco central em 29 e 30 de outubro.

