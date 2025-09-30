Topo

Notícias

BC da Colômbia mantém taxa de juros em 9,25% ao ano, citando inflação acima do esperado

São Paulo

30/09/2025 16h16

O Banco Central da Colômbia decidiu, pela terceira vez consecutiva, manter inalterada a taxa básica de juros em 9,25%, nesta terça-feira, 30. A decisão não foi unânime, com quatro diretores votando a favor da manutenção, dois por uma redução de 50 pontos-base (pb) e um por um corte de 25 pb.

Na avaliação da Junta Diretiva da autoridade monetária, a inflação segue acima do esperado, em cenário que aponta ainda para "uma convergência mais lenta em direção à meta de 3%".

O comunicado destacou que as expectativas de inflação dos analistas têm aumentado e que, segundo a pesquisa de setembro, a mediana se situava em 5% para 2025 e em 4% para 2026.

Já as expectativas implícitas nos mercados de dívida pública continuam "acima da meta de 3%".

O BC colombiano ressaltou ainda que, embora as condições financeiras externas tenham se tornado mais favoráveis, "persiste a incerteza sobre os efeitos da política comercial dos Estados Unidos e as tensões geopolíticas regionais e globais".

Em relação à atividade econômica, o BC colombiano informou que o PIB do país cresceu 2,5% no segundo trimestre, resultado em linha com o esperado pela equipe técnica e sustentado pelo consumo e pelo avanço da formação bruta de capital, sobretudo em obras civis e em máquinas e equipamentos.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

PGR defende que não há vínculo trabalhista entre motoristas e aplicativos

Aplicativo que promete facilitar ganhos em loterias é golpe

Tesouro com moedas de ouro de 1.400 anos é encontrado por acaso em Israel

Cade decide aplicar medida preventiva que suspende moratória da soja em janeiro

Trump adverte democratas sobre ações "irreversíveis" na paralisação do governo

Estônia diz que incursões aéreas da Rússia buscam 'distrair' a UE da Ucrânia

Real Madrid goleia Kairat Almaty (5-0) com hat-trick de Mbappé na Champions

Falta antídoto contra intoxicação por metanol no Brasil, alerta Unicamp

Secretário-geral da ONU pede respeito aos direitos humanos em protestos no Equador

Zelensky alerta sobre situação "crítica" da usina nuclear de Zaporizhzhia

Governo dos EUA está prestes a enfrentar 'shutdown', com partidos em impasse