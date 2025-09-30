BC da Austrália (RBA) mantém taxa de juros em 3,60% ao ano

O Banco Central da Austrália (RBA) anunciou nesta terça-feira, 30, a manutenção da taxa de juros do país em 3,60% ao ano. Em comunicado, a autoridade monetária australiana destacou que, embora a inflação tenha caído substancialmente desde o pico de 2022, o declínio na "inflação subjacente" desacelerou.

Os dados do segundo trimestre mostraram que a inflação, tanto geral quanto pelo núcleo exclusivo, permaneceu dentro da faixa de 2% a 3%, mas dados recentes sugerem que a inflação no terceiro trimestre pode ser mais alta do que anteriormente esperado.

"Com a taxa de juros mantida e as condições financeiras apresentando algum alívio, o conselho considerou prudente permanecer cauteloso e aguardar mais tempo para avaliar se a inflação permanece em uma trajetória sustentável", informou o RBA.

O BC australiano ainda destacou as incertezas quanto ao cenário externo, à atividade doméstica e à inflação. Para a autoridade monetária, o mercado de trabalho continua estável, apesar de ter algumas condições mais apertadas, e os riscos relativos à inflação e ao crescimento econômico permanecem equilibrados.