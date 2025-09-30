Ruy Ferraz: 'Polícia falou demais e atrapalhou investigação', diz professor

A divulgação excessiva de informações por parte das autoridades atrapalhou a investigação do assassinato do ex-delegado Ruy Ferraz, afirma Rafael Alcadipani, professor da FGV e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no UOL News, do Canal UOL.

O caso, que envolveu perseguição e morte de suspeito, levou à emissão de oito mandados de prisão e ganhou grande atenção pública, aumentando a pressão sobre a condução policial.

De fato, tem que dar uma resposta rápida. A gente tem que ter uma solução e entender os motivos pelos quais esse assassinato brutal, que eu chamo de um atentado, aconteceu contra o Dr. Ruy. E eu acho que, às vezes, as autoridades se passam um pouco, ficam dando muita informação e a investigação tem que ser sigilosa. Eu acho que nesse caso falaram demais, isso prejudica as investigações, prejudicou as investigações no caso, mas aos trancos e barrancos isso vai sendo resolvido e o mais importante é que essas pessoas sejam colocadas atrás das grades.

Rafael Alcadipani

Alcadipani ainda comenta sobre a dinâmica do confronto entre policiais e suspeitos em casos de alta periculosidade.

Precisa ser investigada, evidentemente, as circunstâncias em que isso aconteceu, mas pode ser que o criminoso tenha, sim, atentado contra as forças de segurança. A gente sabe que a letalidade da Polícia Civil é muito menor do que as outras forças de segurança. Existe essa possibilidade do criminoso ter atentado contra, ou ter feito algum movimento que indicaria que ele iria atuar contra os policiais, e aí, infelizmente, a polícia não tem opção.

Rafael Alcadipani

