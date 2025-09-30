Topo

Atlético de Madrid goleia Eintracht Frankfurt (5-1) pela 2ª rodada da Champions

30/09/2025 18h18

O Atlético de Madrid prorrogou sua boa fase ao garantir sua primeira vitória na Liga dos Campeões nesta terça-feira (30), com uma goleada sobre o Eintracht Frankfurt por 5 a 1 no estádio Metropolitano, pela segunda rodada da competição continental. 

O triunfo por 5 a 2 sobre o Real Madrid no sábado já havia animado os jogadores comandados pelo técnico Diego Simeone, que abriram o placar logo aos 4 minutos com um gol do atacante italiano Giacomo Raspadori e depois ampliaram a vantagem por meio do zagueiro Robin Le Normand (33') e do francês Antoine Griezmann nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1). 

Foi o 200º gol de Griezmann com a camisa do Atlético. Na comemoração, o atacante francês foi ovacionado pela torcida 'colchonera'.

"Estou muito orgulhoso de alcançar esta marca. Foi difícil, mas consegui com muito trabalho, com minha esposa em casa e meus filhos, que são uma grande ajuda. Juntos, conseguimos", declarou Griezmann à plataforma Movistar+.

O Eintracht diminuiu na segunda etapa com o atacante Jonathan Burkardt (57'), mas o argentino Giuliano Simeone fez 4 a 1 pouco depois (70'), e seu compatriota Julián Álvarez fechou o placar convertendo um pênalti (82').

