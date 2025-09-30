Topo

Argentina: BC nega ter mudado regras para compra de dólar, após rumores de novas restrições

30/09/2025 20h16

O Banco Central da Argentina (BCRA) negou ter alterado normas para compra de dólares por pessoas físicas nesta terça-feira, após uma onda de rumores nas redes sociais sobre supostas novas restrições.

Em publicação no X, a autoridade monetária esclareceu que os argentinos podem continuar acessando o mercado oficial de câmbio por meio de bancos e entidades autorizadas. "Apenas bancos e casas de câmbio podem realizar transações em moeda estrangeira. A terceirização de operações não é permitida", ressaltou.

Mais cedo, boatos se multiplicaram na internet após um usuário da conta digital Cocos reclamar de uma mensagem da plataforma que o impedia de comprar o dólar oficial e o redirecionava para o chamado dólar MEP.

Entre as múltiplas cotações em vigor na Argentina atualmente, o MEP é uma opção negociada no mercado financeiro, mas sobre a qual incidem limites para a pessoa física.

Em resposta, o CEO da Cocos, Ariel Sbdar, escreveu: "nos pediram para desligar". O comentário levou a uma série de especulações sobre a retomada do cepo cambial, como é conhecido o conjunto de controles à compra da moeda americana que, por anos, mantiveram as cotações em níveis artificiais. Na semana passada, o BCRA deu um passo atrás no desmonte do cepo ao restringir entidades de negociarem dólar oficial e dólar financeiro simultaneamente.

