Topo

Economia

Aprenda a pedir Crédito do Trabalhador, o consignado do FGTS

Carteira de trabalho digital - Marcelo Camargo/Agência Brasil
Carteira de trabalho digital Imagem: Marcelo Camargo/Agência Brasil
do UOL

Colaboração para o UOL

30/09/2025 06h00

Trabalhadores com carteira assinada passaram a ter a possibilidade de contratar empréstimos usando o saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, por meio da iniciativa chamada Crédito do Trabalhador.

Como funciona o crédito com garantia no FGTS?

Empregados regidos pela CLT podem recorrer a essa nova linha de financiamento. A proposta foi criada pelo governo federal como uma alternativa de acesso ao crédito. A solicitação é feita apenas pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou diretamente em bancos credenciados.

O trabalhador informa o valor que deseja contratar e o sistema apresenta diferentes ofertas — em um modelo semelhante a um leilão — permitindo que o solicitante escolha a condição mais atrativa em relação a juros e prazos.

As parcelas são descontadas automaticamente via eSocial, limitadas a até 35% do salário mensal. Segundo o governo, isso possibilita taxas de juros menores do que as praticadas no consignado tradicional. Após a contratação, o acompanhamento do pagamento pode ser feito pelo aplicativo.

É permitido utilizar até 10% do saldo do FGTS como garantia, além de até 100% da multa rescisória em caso de demissão para quitar a dívida. A troca de emprego dentro do regime CLT não interfere no contrato já firmado.

A administração do programa ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá definir limites de juros e sugerir novas regras.

Trabalhadores que já possuem empréstimos descontados em folha podem migrar o contrato para essa modalidade desde 25 de abril. Um dos principais objetivos da medida é reduzir o endividamento.

Essa alternativa pode ser interessante para substituir dívidas mais caras, como o rotativo do cartão de crédito. De acordo com Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), essa linha de crédito também pode ajudar a quitar pendências do cheque especial ou de empréstimos pessoais. "Quando surgem imprevistos e não existe reserva financeira, essa modalidade costuma ser mais adequada do que outras opções do mercado", destaca a especialista.

Por outro lado, não é recomendada para aposentados que continuam trabalhando e já utilizam a margem consignável do benefício do INSS. "Nessas situações, o consignado do INSS tende a ser mais vantajoso, pois oferece juros mais baixos do que o consignado via CLT", ressalta Leticia.

Antes de assinar qualquer contrato, é fundamental verificar o CET (Custo Efetivo Total), que mostra o valor real da dívida. A especialista orienta: "Evite assumir parcelas que comprometam excessivamente o orçamento. O crédito pode ser útil para financiar um imóvel, mas não faz sentido se a ideia for apenas cobrir gastos cotidianos".

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital?

Para usar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, é necessário ter cadastro no Gov.br. O processo funciona assim:

  1. Acesse o site Gov.br e preencha os dados solicitados (CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento);
  2. Responda a cinco perguntas sobre a sua trajetória profissional;
  3. Após a validação, será criada uma senha provisória, que deverá ser alterada no primeiro acesso;
  4. Com o registro concluído, a carteira digital estará disponível no aplicativo (Android e iOS) ou no site serviços.mte.gov.br

.O documento é emitido de forma automática. Conforme a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, qualquer pessoa com CPF já possui uma Carteira de Trabalho Digital ativa. Quem nunca teve vínculo formal verá apenas seus dados pessoais básicos de identificação.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Economia

Aprenda a pedir Crédito do Trabalhador, o consignado do FGTS

Confira o calendário de pagamentos do saque-aniversário do FGTS 2025

Gal Barradas, da Rio Bravo: Educação financeira deveria começar na infância

Salário mínimo cresceu 7,5% em 2025: confira o valor atual do piso

Pagamento do INSS de setembro: repasses já começaram; veja datas

Próximo pagamento do Bolsa Família: veja calendário de repasses em outubro

'Caminhamos para o shutdown', diz Vance após reunião de Trump com líderes

Pagamento da 7ª parcela do Pé-de-Meia começa hoje; veja calendário

Trump tenta acordo de última hora para evitar 'shutdown' nos EUA

Viagens de negócios crescem 2,4% em agosto e atingem R$ 9 bi no ano

Especialista do Google ensina truque de 5 minutos que evita procrastinação