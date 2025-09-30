Aprenda a pedir Crédito do Trabalhador, o consignado do FGTS

Trabalhadores com carteira assinada passaram a ter a possibilidade de contratar empréstimos usando o saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, por meio da iniciativa chamada Crédito do Trabalhador.

Como funciona o crédito com garantia no FGTS?

Empregados regidos pela CLT podem recorrer a essa nova linha de financiamento. A proposta foi criada pelo governo federal como uma alternativa de acesso ao crédito. A solicitação é feita apenas pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou diretamente em bancos credenciados.

O trabalhador informa o valor que deseja contratar e o sistema apresenta diferentes ofertas — em um modelo semelhante a um leilão — permitindo que o solicitante escolha a condição mais atrativa em relação a juros e prazos.

As parcelas são descontadas automaticamente via eSocial, limitadas a até 35% do salário mensal. Segundo o governo, isso possibilita taxas de juros menores do que as praticadas no consignado tradicional. Após a contratação, o acompanhamento do pagamento pode ser feito pelo aplicativo.

É permitido utilizar até 10% do saldo do FGTS como garantia, além de até 100% da multa rescisória em caso de demissão para quitar a dívida. A troca de emprego dentro do regime CLT não interfere no contrato já firmado.

A administração do programa ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá definir limites de juros e sugerir novas regras.

Trabalhadores que já possuem empréstimos descontados em folha podem migrar o contrato para essa modalidade desde 25 de abril. Um dos principais objetivos da medida é reduzir o endividamento.

Essa alternativa pode ser interessante para substituir dívidas mais caras, como o rotativo do cartão de crédito. De acordo com Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), essa linha de crédito também pode ajudar a quitar pendências do cheque especial ou de empréstimos pessoais. "Quando surgem imprevistos e não existe reserva financeira, essa modalidade costuma ser mais adequada do que outras opções do mercado", destaca a especialista.

Por outro lado, não é recomendada para aposentados que continuam trabalhando e já utilizam a margem consignável do benefício do INSS. "Nessas situações, o consignado do INSS tende a ser mais vantajoso, pois oferece juros mais baixos do que o consignado via CLT", ressalta Leticia.

Antes de assinar qualquer contrato, é fundamental verificar o CET (Custo Efetivo Total), que mostra o valor real da dívida. A especialista orienta: "Evite assumir parcelas que comprometam excessivamente o orçamento. O crédito pode ser útil para financiar um imóvel, mas não faz sentido se a ideia for apenas cobrir gastos cotidianos".

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital?

Para usar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, é necessário ter cadastro no Gov.br. O processo funciona assim:

Acesse o site Gov.br e preencha os dados solicitados (CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento); Responda a cinco perguntas sobre a sua trajetória profissional; Após a validação, será criada uma senha provisória, que deverá ser alterada no primeiro acesso; Com o registro concluído, a carteira digital estará disponível no aplicativo (Android e iOS) ou no site serviços.mte.gov.br

.O documento é emitido de forma automática. Conforme a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, qualquer pessoa com CPF já possui uma Carteira de Trabalho Digital ativa. Quem nunca teve vínculo formal verá apenas seus dados pessoais básicos de identificação.