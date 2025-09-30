Topo

Notícias

Aperta o bolso: mensalidade escolar deve subir quase 10%

Antonio Suarez Vega/Getty Images/iStockphoto
Imagem: Antonio Suarez Vega/Getty Images/iStockphoto
do UOL

Do UOL

30/09/2025 10h07

Mensalidade de escola particular deve subir 9,8% em 2026.

Consulta do grupo Rabbit com 308 escolas projeta alta média de 9,8% nas mensalidades; 40% dos colégios falam em reajuste de 10%. A consultoria cita "efeito pandemia", dissídio de professores (45%-55% do orçamento) e novos investimentos como motores da alta — enquanto a inflação projetada no Focus é 4,8%. Escolas pequenas tendem a repor perdas mais rápido (alta prevista de 8,4%) do que as grandes (9,2%). Por lei, o reajuste é anual e precisa ser justificado com planilhas de custo.

Presidente da Conafer é preso por falso testemunho na CPI do INSS

Carlos Roberto Ferreira Lopes foi detido em flagrante após 9 horas de depoimento; pagou fiança e foi solto de madrugada. Parlamentares o acusam de mentir sobre depósitos e a estrutura de empresas ligadas a descontos irregulares em benefícios — caso que envolve até "assinaturas" de mortos. O relator, deputado Alfredo Gaspar, disse que pedirá prisão preventiva ao STF por risco de fuga e ocultação de patrimônio.

EUA à beira de "shutdown" por impasse orçamentário

Sem acordo até hoje, parte do governo americano pode paralisar, com efeitos sobre serviços federais e salários. Trump acusa democratas de "gastos exagerados" e rejeita reunião; a oposição pede recomposição de verbas sociais. O mercado opera em compasso de espera diante do risco de impacto global caso o shutdown se confirme.

SP: medo em bares após casos de metanol e 3 mortes confirmadas

Após apreensão de 117 garrafas em bares e adegas, casas em bairros nobres dizem ter "controlado" a situação, mas clientes continuam receosos. O Ministério da Justiça confirmou 10 intoxicações por metanol no estado (3 mortes) e alerta para subnotificação. Autoridades pedem atenção a sintomas como visão turva, náusea e dor de cabeça; atendimento imediato pode evitar sequelas graves.

Desemprego fica em 5,6% e renova mínima histórica

A taxa de desocupação no trimestre até agosto ficou em 5,6%, menor nível da série (IBGE). O país tem 102,4 milhões de ocupados e salário real habitual recorde para o período (R$ 3.488); celetistas somam 39,1 milhões. Informalidade está em 38% dos ocupados; analistas veem mercado aquecido puxando mais contratações com carteira.

"Guerra dos combustíveis" exposta pela Carbono Oculto

A ofensiva da PF detalha a disputa entre grupos rivais em SP e RJ — de um lado, Copape/Aster (ligadas a "Beto Louco" e "Primo", suspeitos de vínculo com o PCC) e, de outro, a Refit, de Ricardo Magro. A ANP cassou licenças de Copape/Aster e interditou a refinaria de Manguinhos por importações irregulares; Refit nega fraudes e fala em estratégia "agressiva tributária". Investigações citam adulteração com metanol e redes de "laranjas".

Anistia "alternativa" perde fôlego e sai da pauta

Sem acordo com direita nem esquerda, o texto de Paulinho da Força (dosimetria) deve ficar fora das votações desta semana. O PL quer mais do que abrandar penas para crimes contra o Estado democrático; o governo orienta o PT a não apoiar. Motta convocou líderes hoje, mas aliados veem pouco espaço para manobra.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Trump diz que Hamas tem 'três ou quatro dias' para aceitar plano de paz

O que a Barra Funda tem? São Paulo lidera ranking 'cool', mas não é só isso

Em que pé estão as relações entre Trump e a Coreia do Norte?

Exposição sobre Amazônia em Paris foge de clichês e destaca produção artística contemporânea

Brahma Kumaris: como é grupo indiano com quem Barroso fará retiro

Ex-assessor de importante político do AfD é preso por espionagem para China

Cidade do interior de SP sofre com escassez de água e aulas ficam online

Governo dos EUA enfrenta fuga de cérebros com saída de 154.000 funcionários federais nesta semana

Empresa se manifesta sobre queda de homem em centro empresarial

Plano de trégua para Gaza tem apoios e críticas; EUA à beira de shutdown

Ressaca ou intoxicação por metanol? Dor abdominal aguda ajuda a diferenciar