Aperta o bolso: mensalidade escolar deve subir quase 10%

Mensalidade de escola particular deve subir 9,8% em 2026.

Consulta do grupo Rabbit com 308 escolas projeta alta média de 9,8% nas mensalidades; 40% dos colégios falam em reajuste de 10%. A consultoria cita "efeito pandemia", dissídio de professores (45%-55% do orçamento) e novos investimentos como motores da alta — enquanto a inflação projetada no Focus é 4,8%. Escolas pequenas tendem a repor perdas mais rápido (alta prevista de 8,4%) do que as grandes (9,2%). Por lei, o reajuste é anual e precisa ser justificado com planilhas de custo.

Presidente da Conafer é preso por falso testemunho na CPI do INSS

Carlos Roberto Ferreira Lopes foi detido em flagrante após 9 horas de depoimento; pagou fiança e foi solto de madrugada. Parlamentares o acusam de mentir sobre depósitos e a estrutura de empresas ligadas a descontos irregulares em benefícios — caso que envolve até "assinaturas" de mortos. O relator, deputado Alfredo Gaspar, disse que pedirá prisão preventiva ao STF por risco de fuga e ocultação de patrimônio.

EUA à beira de "shutdown" por impasse orçamentário

Sem acordo até hoje, parte do governo americano pode paralisar, com efeitos sobre serviços federais e salários. Trump acusa democratas de "gastos exagerados" e rejeita reunião; a oposição pede recomposição de verbas sociais. O mercado opera em compasso de espera diante do risco de impacto global caso o shutdown se confirme.

SP: medo em bares após casos de metanol e 3 mortes confirmadas

Após apreensão de 117 garrafas em bares e adegas, casas em bairros nobres dizem ter "controlado" a situação, mas clientes continuam receosos. O Ministério da Justiça confirmou 10 intoxicações por metanol no estado (3 mortes) e alerta para subnotificação. Autoridades pedem atenção a sintomas como visão turva, náusea e dor de cabeça; atendimento imediato pode evitar sequelas graves.

Desemprego fica em 5,6% e renova mínima histórica

A taxa de desocupação no trimestre até agosto ficou em 5,6%, menor nível da série (IBGE). O país tem 102,4 milhões de ocupados e salário real habitual recorde para o período (R$ 3.488); celetistas somam 39,1 milhões. Informalidade está em 38% dos ocupados; analistas veem mercado aquecido puxando mais contratações com carteira.

"Guerra dos combustíveis" exposta pela Carbono Oculto

A ofensiva da PF detalha a disputa entre grupos rivais em SP e RJ — de um lado, Copape/Aster (ligadas a "Beto Louco" e "Primo", suspeitos de vínculo com o PCC) e, de outro, a Refit, de Ricardo Magro. A ANP cassou licenças de Copape/Aster e interditou a refinaria de Manguinhos por importações irregulares; Refit nega fraudes e fala em estratégia "agressiva tributária". Investigações citam adulteração com metanol e redes de "laranjas".

Anistia "alternativa" perde fôlego e sai da pauta

Sem acordo com direita nem esquerda, o texto de Paulinho da Força (dosimetria) deve ficar fora das votações desta semana. O PL quer mais do que abrandar penas para crimes contra o Estado democrático; o governo orienta o PT a não apoiar. Motta convocou líderes hoje, mas aliados veem pouco espaço para manobra.