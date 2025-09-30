Falta antídoto contra intoxicação por metanol no Brasil, alerta Unicamp
O CIATox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) disse hoje que o Brasil não tem estoque suficiente de antídotos para tratamento de casos de intoxicação por metanol. Três já morreram em São Paulo.
O que aconteceu
CIATox Informa que duas substâncias que atuam para inibir a reação tóxica durante a metabolização estão em falta. O relato foi dado durante coletiva de imprensa na manhã de hoje na Unicamp.
Estão em falta o fomepizol e o etanol puro. Eles são essenciais para barrar uma enzima que durante a metabolização no fígado transforma o metanol em formaldeído e o modifica para ácido fórmico, que interfere em todo o organismo humano.
Quando a pessoa toma metanol, o fígado tenta processar, mas acaba transformando em substâncias tóxicas, que são o formaldeído e ácido fórmico. Isso pode causar cegueira e até morte. Os remédios fomepizol e etanol funcionam como "bloqueadores" dessa reação, impedindo que o fígado produza essas toxinas, disse ao UOL Fabio Bucaretchi, docente da Unicamp, toxicologista e coordenador do centro.
O centro da Unicamp disse que o fomepizol não faz parte da política nacional de antídotos toxicológicos. O CIAtox aponta que esse bloqueador não é oferecido pelo SUS, mesmo com diretrizes para antídotos publicada no final de 2023 — que não incluiu a substância.
O etanol, que também é utilizado como antidoto, também está em falta. Com o número de casos aumentando, o centro teme que o SUS não consiga dar conta de operar bloqueadores suficientes, sendo necessária uma importação emergencial pela Anvisa.
O UOL tenta contato com o Ministério da Saúde. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.
Protocolo para tratamento
O CFM (Conselho Federal de Medicina) emitiu alerta para os casos de intoxicação. O presidente da entidade, José Hiran Gallo pediu celeridade na apuração das irregularidades e dos lotes de bebidas contaminadas.
Ao menos dez pessoas estão internadas em São Paulo por intoxicação com metanol em bebidas. Os sintomas aparecem entre seis e 24 horas após o consumo e os sintomas mais comuns são: dor abdominal aguda, confusão mental, visão turba e cegueira.
Aos médicos, em especial emergencistas, oftalmologistas, neurologistas e intensivistas, que estão oferecendo assistência às vítimas e atendendo na linha de frente dos prontos-socorros, externo meu reconhecimento e gratidão pelo trabalho realizado e recomendo atenção a protocolos e diretrizes clínicas divulgadas pelas sociedades de especialidades visando aperfeiçoar sua atuação.
José Hiran Gallo, presidente do CFM
Reação ao metanol
Corpo reage à transformação do metanol em ácido fórmico no organismo. A substância é altamente tóxica, pois provoca acidez no sangue e prejudica o funcionamento das células.
Efeitos da intoxicação dependem de fatores como peso e capacidade metabólica. Quem tem menos peso tende a metabolizar mais rápido e sentir os sintomas mais graves antes.
Não há quantidade definida que faça mais ou menos mal. Segundo a pesquisadora, qualquer quantidade é nociva e capaz de desencadear sintomas graves.
Existem diferenças de intoxicação para ressaca comum. No caso da ressaca, há dor de cabeça e náusea. Na intoxicação, o paciente sente uma dor aguda abdominal, além da visão borrada.
Tem como identificar o metanol na bebida? Não. Geralmente a substância não apresenta diferença de sabor ou cor.
Gosto fica diferente com metanol? Também não. A substância é muito semelhante ao etanol usado em bebidas alcoólicas. Só se descobre que é metanol pelos sintomas e após exames clínicos.
Metanol é encontrado em produtos industriais. Geralmente, está presente em solventes, combustíveis e plásticos. O líquido é incolor, tem um cheiro suave e é inflamável.
Como se precaver?
Evitar consumo de bebidas de procedência duvidosa. Além disso, as bebidas consumidas precisam ser regularizadas. Aconselha-se, também, evitar o consumo.
"As pessoas precisam estar informadas". A especialista consultada pelo UOL diz que é essencial os órgãos de controle manterem a sociedade informada sobre os casos de intoxicação e sobre apreensões de bebidas irregulares, para que evitar novas vítimas.
Essa intoxicação é recente não era algo que se ouvia falar com muita frequência. A questão das bebidas a gente precisa acompanhar, e as pessoas precisam estar informadas
Mariana de Moura Pereira
Donos de bares devem recusar bebidas sem rótulo. É importante desconfiar de produtos fora do padrão, afirmou Gabriel Pinheiro, diretor da AbraselSP (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo), em entrevista ao UOL News.
Comprar em fornecedores homologados, desconfiar de promoções absurdas, verificar o rótulo, pois a grande parte das bebidas são bebidas de grandes empresas. Um lacre diferente, um rótulo diferente, é para desconfiar e devolver o produto. Incentivar o correto descarte das embalagens das garrafas.
Gabriel Pinheiro, diretor da AbraselSP (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo)
Procon de São Paulo orienta procurar o Disque-intoxicação. O número 0800 722 6001 dá orientação clinica ou toxicológica.
Orientações básicas
- Procure estabelecimentos conhecidos ou dos quais tenha referência.
- Desconfie de preços muito baixos. no mínimo podem indicar alguma falha como sonegação e adulteração;
- Observe a apresentação das embalagens e o aspecto do produto. Desconfie de lacre ou tampa tortos ou "diferentes", rótulo desalinhado ou desgastado, erros de ortografia ou logos com "variações", ausência de informações como CNPJ, endereço do fabricante ou distribuidor, número do lote, e outra imperfeição perceptível.
- Ao notar alguma diferença, não faça testes caseiros. Cheirar, provar ou tentar queimar a bebida são consideradas práticas inseguras e inconclusivas.
- Fique atento a sintomas pós-consumo. Visão turva, dor de cabeça intensa, náusea, tontura ou rebaixamento do nível de consciência, podem indicar intoxicação por metanol ou por bebida adulterada.
- Busque atendimento médico imediato. Se houver qualquer sintoma suspeito, o consumidor deve procurar urgência médica sem demora.
- Comunique as autoridades competentes. Disque-Intoxicação (0800 722 6001, da Anvisa) para orientação clínica/tóxica; Vigilância Sanitária local (municipal ou estadual); Polícia Civil; Procon (órgão de defesa do consumidor).
- Exija sempre a nota fiscal ou comprovação de origem. O documento precisa ter todas as informações de identificação do fornecedor e da compra, isso ajuda na rastreabilidade do produto e é uma garantia para o consumidor em eventual reclamação.