Falta antídoto contra intoxicação por metanol no Brasil, alerta Unicamp

O CIATox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) disse hoje que o Brasil não tem estoque suficiente de antídotos para tratamento de casos de intoxicação por metanol. Três já morreram em São Paulo.

O que aconteceu

CIATox Informa que duas substâncias que atuam para inibir a reação tóxica durante a metabolização estão em falta. O relato foi dado durante coletiva de imprensa na manhã de hoje na Unicamp.

Estão em falta o fomepizol e o etanol puro. Eles são essenciais para barrar uma enzima que durante a metabolização no fígado transforma o metanol em formaldeído e o modifica para ácido fórmico, que interfere em todo o organismo humano.

Quando a pessoa toma metanol, o fígado tenta processar, mas acaba transformando em substâncias tóxicas, que são o formaldeído e ácido fórmico. Isso pode causar cegueira e até morte. Os remédios fomepizol e etanol funcionam como "bloqueadores" dessa reação, impedindo que o fígado produza essas toxinas, disse ao UOL Fabio Bucaretchi, docente da Unicamp, toxicologista e coordenador do centro.

O centro da Unicamp disse que o fomepizol não faz parte da política nacional de antídotos toxicológicos. O CIAtox aponta que esse bloqueador não é oferecido pelo SUS, mesmo com diretrizes para antídotos publicada no final de 2023 — que não incluiu a substância.

O etanol, que também é utilizado como antidoto, também está em falta. Com o número de casos aumentando, o centro teme que o SUS não consiga dar conta de operar bloqueadores suficientes, sendo necessária uma importação emergencial pela Anvisa.

O UOL tenta contato com o Ministério da Saúde. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.

Protocolo para tratamento

O CFM (Conselho Federal de Medicina) emitiu alerta para os casos de intoxicação. O presidente da entidade, José Hiran Gallo pediu celeridade na apuração das irregularidades e dos lotes de bebidas contaminadas.

Ao menos dez pessoas estão internadas em São Paulo por intoxicação com metanol em bebidas. Os sintomas aparecem entre seis e 24 horas após o consumo e os sintomas mais comuns são: dor abdominal aguda, confusão mental, visão turba e cegueira.

Aos médicos, em especial emergencistas, oftalmologistas, neurologistas e intensivistas, que estão oferecendo assistência às vítimas e atendendo na linha de frente dos prontos-socorros, externo meu reconhecimento e gratidão pelo trabalho realizado e recomendo atenção a protocolos e diretrizes clínicas divulgadas pelas sociedades de especialidades visando aperfeiçoar sua atuação.

José Hiran Gallo, presidente do CFM

Reação ao metanol

Corpo reage à transformação do metanol em ácido fórmico no organismo. A substância é altamente tóxica, pois provoca acidez no sangue e prejudica o funcionamento das células.

Efeitos da intoxicação dependem de fatores como peso e capacidade metabólica. Quem tem menos peso tende a metabolizar mais rápido e sentir os sintomas mais graves antes.

Não há quantidade definida que faça mais ou menos mal. Segundo a pesquisadora, qualquer quantidade é nociva e capaz de desencadear sintomas graves.

Existem diferenças de intoxicação para ressaca comum. No caso da ressaca, há dor de cabeça e náusea. Na intoxicação, o paciente sente uma dor aguda abdominal, além da visão borrada.

Tem como identificar o metanol na bebida? Não. Geralmente a substância não apresenta diferença de sabor ou cor.

Gosto fica diferente com metanol? Também não. A substância é muito semelhante ao etanol usado em bebidas alcoólicas. Só se descobre que é metanol pelos sintomas e após exames clínicos.

Metanol é encontrado em produtos industriais. Geralmente, está presente em solventes, combustíveis e plásticos. O líquido é incolor, tem um cheiro suave e é inflamável.

Como se precaver?

Evitar consumo de bebidas de procedência duvidosa. Além disso, as bebidas consumidas precisam ser regularizadas. Aconselha-se, também, evitar o consumo.

"As pessoas precisam estar informadas". A especialista consultada pelo UOL diz que é essencial os órgãos de controle manterem a sociedade informada sobre os casos de intoxicação e sobre apreensões de bebidas irregulares, para que evitar novas vítimas.

Essa intoxicação é recente não era algo que se ouvia falar com muita frequência. A questão das bebidas a gente precisa acompanhar, e as pessoas precisam estar informadas

Mariana de Moura Pereira

Donos de bares devem recusar bebidas sem rótulo. É importante desconfiar de produtos fora do padrão, afirmou Gabriel Pinheiro, diretor da AbraselSP (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo), em entrevista ao UOL News.

Comprar em fornecedores homologados, desconfiar de promoções absurdas, verificar o rótulo, pois a grande parte das bebidas são bebidas de grandes empresas. Um lacre diferente, um rótulo diferente, é para desconfiar e devolver o produto. Incentivar o correto descarte das embalagens das garrafas.

Gabriel Pinheiro, diretor da AbraselSP (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo)

Procon de São Paulo orienta procurar o Disque-intoxicação. O número 0800 722 6001 dá orientação clinica ou toxicológica.

Orientações básicas