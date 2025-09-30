Amnésia infantil: por que não nos lembramos dos primeiros anos de vida?

Os primeiros anos de vida são uma explosão de aprendizado: é quando aprendemos a andar, falar, reconhecer rostos e objetos e entender vínculos sociais. Ainda assim, quase ninguém consegue se lembrar de experiências dessa fase. Esse "vazio" na memória é chamado de amnésia infantil —um fenômeno que intriga cientistas há décadas.

Um estudo recente publicado na revista Science mostrou que, ao contrário do que se pensava, bebês têm sim a capacidade de formar lembranças desde muito cedo. O mistério, portanto, não é a ausência da memória, mas o motivo de ela desaparecer com o tempo.

Como funciona a memória do bebê

Durante a infância, o cérebro ainda está em construção. O hipocampo —região central para armazenar lembranças episódicas— só amadurece depois dos primeiros anos de vida. Isso ajuda a explicar por que os registros mais antigos parecem evaporar.

Experimentos com roedores já haviam indicado que os engramas, os padrões de células que guardam memórias, se formam no hipocampo infantil, mas acabam ficando inacessíveis. Curiosamente, esses engramas podem ser "reativados" em laboratório por meio de técnicas que estimulam os neurônios com luz, sugerindo que as lembranças não desaparecem de fato, apenas ficam bloqueadas.

O desafio de estudar bebês

A equipe liderada por pesquisadores de Yale, do estudo publicado na Science, decidiu testar diretamente se bebês conseguem mesmo registrar lembranças. O obstáculo era técnico: como colocar crianças de meses dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional sem que se mexam demais?

A solução foi transformar o ambiente em algo familiar: chupetas, cobertores, brinquedos e até padrões psicodélicos de fundo para prender a atenção. Ainda assim, muitas imagens do cérebro precisaram ser descartadas por causa de movimentos inevitáveis.

No total, 26 bebês participaram dos testes — metade com menos de um ano e a outra metade acima disso. Eles observaram rostos, objetos e cenas, e depois tiveram de distinguir entre imagens já vistas e novas. O tempo de atenção dedicado às figuras familiares foi usado como medida de memória.

O resultado foi claro: bebês a partir de um ano ativam o hipocampo quando codificam lembranças, e aqueles que tiveram melhor desempenho nas tarefas apresentaram maior atividade nessa região do cérebro. Mas o mesmo não foi observado para os menores de um ano.

Onde ficam as lembranças perdidas?

Se a memória existe desde cedo, por que não conseguimos acessá-la na vida adulta? A resposta continua em aberto. Alguns cientistas acreditam que essas lembranças nunca chegam a se consolidar totalmente no longo prazo. Outros defendem que elas permanecem registradas, mas ficam inacessíveis.

Os primeiros indícios de novos experimentos apontam que crianças podem manter memórias até cerca dos três anos, antes de elas se dissolverem. A questão é se, de alguma forma, esses fragmentos poderiam ser recuperados mais tarde na vida.

Enquanto isso, a amnésia infantil continua sendo um enigma fascinante: nossas primeiras experiências podem não estar apagadas para sempre —apenas guardadas em um lugar que a ciência ainda não aprendeu a abrir.

*Com informações de reportagem da AFP publicada em 23/03/2025