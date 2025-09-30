Americanas aceita proposta para venda da Uni.Co por R$152,9 milhões

SÃO PAULO (Reuters) - A Americanas informou nesta terça-feira que aceitou uma proposta vinculante da Fan Store Entretenimento (BandUP!) para a venda da Uni.Co por R$152,9 milhões, de acordo com fato relevante.

No documento, a empresa acrescentou que a venda se concretizará se a BandUP! vencer um processo competitivo a ser realizado, com a proponente obtendo direito exclusivo de cobrir uma oferta superior ao preço base.

A venda da Uni.Co está definida no plano de recuperação judicial da Americanas.

(Reportagem de Fernando Cardoso)