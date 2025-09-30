Alemanha: vendas no varejo caem 0,2% em agosto ante julho

As vendas no varejo da Alemanha recuaram 0,2% em agosto, na comparação com julho, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 30, pelo departamento de estatísticas do país, o Destatis. O mercado projetava alta de 0,6% no período.

O desempenho negativo veio apesar da revisão para cima nos números de julho, mas ainda reforça o quadro de fraqueza do consumo na maior economia da Europa. As vendas de alimentos caíram 0,6%, enquanto as de produtos não alimentícios registraram queda mais acentuada, de 1,3%.

A retração no varejo se soma a outros sinais de perda de dinamismo da economia alemã, em meio a juros elevados, inflação persistente e confiança do consumidor em patamar historicamente baixo.

*Conteúdo gerado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.