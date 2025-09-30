Alemanha: CPI anual acelera a 2,4% em setembro e fica acima do esperado

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha acelerou para 2,4% em setembro, ante 2,2% em agosto, segundo levantamento preliminar divulgado pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país, nesta terça-feira (30). O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam taxa de 2,3% neste mês. Em relação a agosto, o CPI alemão avançou 0,2% em setembro, em linha com o consenso da FactSet.