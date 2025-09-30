Topo

Notícias

Alcaraz derrota Fritz e conquista ATP 500 de Tóquio, seu 8º título em 2025

30/09/2025 08h31

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, n° 1 do mundo, derrotou com um duplo 6-4 o americano Taylor Fritz (n°5) na final do ATP 500 de Tóquio, nesta terça-feira (30) na capital japonesa, e conquistou seu oitavo título em 2025. 

Aos 22 anos, Alcaraz já soma 24 títulos no circuito ATP, seis deles de Grand Slam. 

Embora tenha voltado a jogar com o tornozelo esquerdo enfaixado desde que sofreu um problema em sua primeira partida em Tóquio, contra o argentino Sebastian Báez, o espanhol não pareceu ter sofrido incômodo durante a decisão. 

O americano de 27 anos, que derrotou Alcaraz há algumas semanas na Laver Cup, um torneio de exibição por equipes, ofereceu pouca resistência e converteu apenas um 'break-point', no segundo set e quando o espanhol sacava já com um 5-2 para fechar a partida. 

Alcaraz disputou sua 10ª final do ano, algo que nenhum tenista conseguia desde seu compatriota Rafael Nadal em 2017. 

Após sua vitória há um mês na final do US Open contra Jannik Sinner, ele tirou o italiano da primeira posição do ranking mundial. 

Ambos se reencontrarão na próxima semana no Masters 1000 de Xangai. 

amk/pst/mcd/avl/dd/fp 

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Estados dos EUA devem encerrar programas de nutrição e saúde após cortes de Trump

Trump rompe tradição de 30 anos e impõe tarifaço de 100% a remédios importados para forçar produção nos EUA

Explosão suicida contra força paramilitar do Paquistão deixa 10 mortos, segundo autoridades

Aeroporto Santos Dumont é fechado após óleo na pista e voos são cancelados

Era dos estilistas estrelas chega ao fim no mundo da moda

China: USDA em Pequim mantém projeção de importação de soja em 2025/26

Youtube paga US$ 22 milhões para encerrar processo movido contra Trump por ter tido conta suspensa

Plano de paz para Gaza: especialistas apontam 'egocentrismo de Trump' e dificuldades de aplicação

Jornal Le Monde publica perfil de Celso Amorim, 'diplomata mais experiente e celebrado do Brasil'

Talibãs cortam as comunicações no Afeganistão 'até novo aviso'

Homem que trabalhava em cúpula de centro empresarial de SP cai e morre após vidro quebrar