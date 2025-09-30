Afinal, Tarcísio é candidato a quê?

Com os principais conflitos da política nacional em momentâneo banho-maria, a pergunta que não quer calar é: Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, sai candidato à Presidência em 2026 ou tenta a reeleição para o Palácio dos Bandeirantes?

Após encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta segunda, Tarcísio (Republicanos) garantiu que tentará a reeleição —mas nem todos os analistas apostariam nisso.

A colunista Amanda Klein falou com aliados de Tarcísio que disseram que o governador vê Lula como favorito à reeleição em 2026, portanto não iria se arriscar a enfrentá-lo.

Já Josias de Souza acredita que o anúncio da candidatura estadual é "conversa mole" de Tarcísio, cuja estratégia continua sendo seguir "engolindo sapos" até que Jair eventualmente o consagre candidato seu e da extrema direita.

Amanda Klein: Aliados de Tarcísio veem Lula favorito em 26; governador não quer arriscar

Josias de Souza: Questão não é se Tarcísio será candidato, mas se merece ser

Reinaldo Azevedo: O patético Tarcísio, 'showroom' de 'lobbies', enterra Bolsonaro com elogios

Reinaldo Azevedo: Tarcísio vai a Bolsonaro; vômitos e narrativas. Ou: 'nunca mais' e 'jamais'

