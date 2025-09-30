Ações da China e de Hong Kong registram 5º ganho mensal consecutivo antes de feriados

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong fecharam em alta nesta terça-feira, ampliando a sequência de ganhos para o quinto mês consecutivo, impulsionadas pelo otimismo em relação a medidas de apoio antes de feriados.

No fechamento desta terça, o índice de Xangai teve alta de 0,52%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,45%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,87%.

O índice CSI300 subiu 3% em setembro, marcando sua maior alta mensal desde outubro de 2017. O Hang Seng ganhou 7% no mês.

As ações de semicondutores onshore subiram 2% depois que a DeepSeek lançou um novo modelo experimental que, segundo ela, treina de forma mais eficiente e lida com sequências de texto mais longas melhor do que as versões anteriores.

Também ajudou o sentimento a notícia de que a China irá distribuir 500 bilhões de iuanes (US$70,25 bilhões) em capital para acelerar projetos de investimento.

O lançamento do programa sugere que Pequim está ficando mais preocupada com as perspectivas de crescimento, especialmente com a queda nos investimentos em julho e agosto, reforçando opiniões mais cautelosas para o segundo semestre, disse Ting Lu, economista-chefe para a China da Nomura.

Os mercados da China ficarão fechados de 1 a 8 de outubro devido a um feriado, enquanto Hong Kong fechará de 1 a 7 de outubro.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,25%, a 44.932 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,87%, a 26.855 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,52%, a 3.882 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,45%, a 4.640 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,19%, a 3.424 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,94%, a 25.820 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,46%, a 4.289 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,16%, a 8.848 pontos.