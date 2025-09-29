Topo

Notícias

Zona do euro: índice de sentimento econômico sobe a 95,5 em setembro

São Paulo

29/09/2025 07h14

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, subiu para 95,5 pontos em setembro, ante 95,3 pontos em agosto, segundo pesquisa divulgada pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), nesta segunda-feira.

O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam manutenção do índice em 95,2 pontos em setembro. Antes de passar por revisão, a leitura preliminar do índice em agosto havia sido de 95,2 pontos.

Apenas a confiança do consumidor avançou de -15,5 pontos em agosto para -14,9 pontos em setembro, confirmando leitura preliminar, mas a do setor industrial caiu de -10,2 para -10,3 pontos no mesmo período e a de serviços diminuiu de 3,8 para 3,6 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Operação contra avanço do Comando Vermelho tem ao menos 12 presos no Rio

França resgata quase 400 migrantes no Canal da Mancha neste fim de semana

Taxa ambiental precisa ser fiscalizada para não ser desvirtuada, diz especialista

NFL anuncia Bad Bunny como artista do show do intervalo do Super Bowl

Forças israelenses avançam antes das negociações entre Trump e Netanyahu sobre guerra em Gaza

Qual é a melhor estratégia de estudos para o vestibular? Veja dicas de quem foi bem na prova

Partido pró-Europa vence eleições na Moldávia, que aposta em adesão à União Europeia

Fachin toma posse na presidência do STF nesta segunda-feira

Lufthansa anuncia corte de 4 mil cargos administrativos

Avó e neto morrem perto de Moscou por ataque de drones

Juiz alvo de sanção dos EUA deixa gabinete de Moraes