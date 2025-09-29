Zelenskiy propõe escudo aéreo conjunto com aliados

Por Anna Koper e Barbara Erling

VARSÓVIA (Reuters) - A Ucrânia se ofereceu para construir um escudo de defesa aérea conjunto com seus aliados para proteger contra ameaças da Rússia, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, nesta segunda-feira, após uma série de incursões no espaço aéreo que causaram alarme no flanco oriental da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Os líderes da Otan disseram que a Rússia tem testado a prontidão e a determinação da aliança com incursões no espaço aéreo na Polônia e nos Estados bálticos, e Kiev diz que sua experiência em lidar com ameaças aéreas seria valiosa.

"A Ucrânia propõe à Polônia e a todos os nossos parceiros a construção de um escudo conjunto e totalmente confiável contra as ameaças aéreas russas", disse ele em um discurso no Fórum de Segurança de Varsóvia, transmitido por meio de um link de vídeo.

"Isso é possível. A Ucrânia pode combater todos os tipos de drones e mísseis russos e, se agirmos juntos na região, teremos armas e capacidade de produção suficientes."

A Ucrânia já disse que suas tropas e engenheiros treinarão seus colegas poloneses no combate aos drones.

O tema da cooperação em defesa com Kiev foi um dos principais assuntos da agenda dos líderes reunidos em Varsóvia para o fórum anual de segurança.

O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, disse na conferência que "o setor de defesa da Europa e da Ucrânia deve trabalhar em conjunto de forma mais próxima e eficaz".

"A União Europeia deve apoiar isso fornecendo uma estrutura regulatória muito mais flexível para o setor de defesa na Europa."

Após as incursões russas no espaço aéreo da Otan, os países do flanco leste da aliança concordaram com a necessidade de um "muro de drones" com recursos avançados de detecção, rastreamento e interceptação.

No entanto, Pistorius advertiu que o estabelecimento desse muro não seria um processo rápido.

"Não estamos falando de um conceito que será realizado nos próximos três ou quatro anos", disse ele. "Precisamos estabelecer prioridades e reconhecer que precisamos de mais recursos e capacidades do que os descritos anteriormente."

(Reportagem de Anna Koper e Barbara Erling, em Varsóvia; Olena Harmash, em Kiev, e Kirsti Knolle, em Berlim)