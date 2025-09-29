YouTube pagará US$24,5 milhões para resolver processo sobre suspensão da conta de Trump

(Reuters) - O YouTube, de propriedade da Alphabet, concordou em pagar US$24,5 milhões para resolver um processo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, moveu contra a empresa devido à suspensão de sua conta após a invasão do Capitólio em janeiro de 2021, um documento judicial mostrou nesta segunda-feira.

O acordo faz do Google a mais recente de três grandes empresas de tecnologia a resolver processos que Trump moveu em julho de 2021, acusando-as de silenciar ilegalmente pontos de vista conservadores.

Trump também processou o Twitter, agora conhecido como X, e a Meta, proprietária do Facebook, bem como o Google, da Alphabet, e seus presidentes-executivos em julho de 2021.

A Meta e o X concordaram neste ano em pagar para resolver os processos.

Segundo o acordo com o YouTube, US$22 milhões serão pagos em nome de Trump ao Trust for the National Mall, uma organização sem fins lucrativos que, segundo o processo, é dedicada à construção de um salão de US$200 milhões que Trump está construindo na Casa Branca.

Espera-se que o trabalho na instalação de 8.361,27 metros quadrados seja concluído "muito antes" do término do mandato de quatro anos de Trump em janeiro de 2029.

O valor restante será destinado a outros demandantes no caso, incluindo a American Conservative Union, que patrocina a Conservative Political Action Conference, e a autora norte-americana Naomi Wolf.

O YouTube não admitiu irregularidades e não fará mudanças em seu produto ou políticas.

Trump não perdeu sua conta no YouTube em 2021, mas foi suspenso do envio de novos vídeos; ela foi restaurada em 2023.

Em janeiro, a Meta concordou em pagar cerca de US$25 milhões e o X pagou cerca de US$10 milhões em fevereiro para resolver processos semelhantes movidos por Trump.

(Reportagem de Deborah Sophia em Bengaluru e Juby Babu na Cidade do México)