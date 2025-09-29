YouTube pagará a Trump US$ 22 milhões para pôr fim a processo

O YouTube aceitou pagar 22 milhões de dólares (R$ 117 milhões) ao presidente americano, Donald Trump, para encerrar uma ação judicial relacionada à suspensão de sua conta na plataforma de vídeos após o ataque ao Capitólio em 2021, segundo um documento judicial publicado nesta segunda-feira (29).

A empresa, subsidiária do Google, é a última plataforma, após Meta e X, a selar um acordo judicial com o mandatário republicano.

As principais redes sociais e sites de vídeos removeram as contas de Trump depois que seus apoiadores atacaram a sede do Legislativo, por temerem que ele promovesse mais violência com afirmações falsas de que o democrata Joe Biden teria cometido fraude nas eleições presidenciais de 2020.

O republicano de 79 anos entrou com ações contra essas empresas por censurarem seu discurso.

O dinheiro dos acordos firmados pelo presidente e pelas empresas de tecnologia será destinado a uma organização sem fins lucrativos chamada Trust for the National Mall, que se "dedica a restaurar, preservar e melhorar o National Mall, para apoiar a construção do salão de baile da Casa Branca", segundo o documento.

A X, rede social de Elon Musk, fechou em fevereiro um acordo de cerca de 10 milhões de dólares (R$ 53 milhões na cotação atual) para encerrar uma ação movida por Trump contra a empresa e seu antigo diretor, Jack Dorsey.

Um mês antes, a Meta fez o mesmo, comprometendo-se a pagar 25 milhões de dólares (R$ 133 milhões), dos quais 22 milhões serão destinados à criação de uma biblioteca presidencial.

tu/dw/ksb/dga/nn/am

© Agence France-Presse