Topo

Notícias

YouTube pagará a Trump US$ 22 milhões para pôr fim a processo

29/09/2025 19h06

O YouTube aceitou pagar 22 milhões de dólares (R$ 117 milhões) ao presidente americano, Donald Trump, para encerrar uma ação judicial relacionada à suspensão de sua conta na plataforma de vídeos após o ataque ao Capitólio em 2021, segundo um documento judicial publicado nesta segunda-feira (29).

A empresa, subsidiária do Google, é a última plataforma, após Meta e X, a selar um acordo judicial com o mandatário republicano.

As principais redes sociais e sites de vídeos removeram as contas de Trump depois que seus apoiadores atacaram a sede do Legislativo, por temerem que ele promovesse mais violência com afirmações falsas de que o democrata Joe Biden teria cometido fraude nas eleições presidenciais de 2020.

O republicano de 79 anos entrou com ações contra essas empresas por censurarem seu discurso.

O dinheiro dos acordos firmados pelo presidente e pelas empresas de tecnologia será destinado a uma organização sem fins lucrativos chamada Trust for the National Mall, que se "dedica a restaurar, preservar e melhorar o National Mall, para apoiar a construção do salão de baile da Casa Branca", segundo o documento.

A X, rede social de Elon Musk, fechou em fevereiro um acordo de cerca de 10 milhões de dólares (R$ 53 milhões na cotação atual) para encerrar uma ação movida por Trump contra a empresa e seu antigo diretor, Jack Dorsey.

Um mês antes, a Meta fez o mesmo, comprometendo-se a pagar 25 milhões de dólares (R$ 133 milhões), dos quais 22 milhões serão destinados à criação de uma biblioteca presidencial.

tu/dw/ksb/dga/nn/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

O que se sabe sobre a queda de avião no Pantanal que matou um dos maiores arquitetos do mundo

Lula veta alterações na Lei da Ficha Limpa

Intoxicação por metanol: mais de 100 garrafas são apreendidas em bares dos Jardins e da Mooca

Colômbia fabrica primeiro fuzil para substituir armas de Israel

Veja a íntegra do discurso de posse de Edson Fachin na presidência do STF

As principais reações ao plano de paz de Trump para Gaza

O que se sabe sobre a morte de cientista brasileira em Portugal

Polícia realiza 7ª prisão relacionada a triplo feminicídio na Argentina durante entrevista para TV

Lula veta mudança na Lei da Ficha Limpa que diminuiria inelegibilidade

Força-tarefa apreende 117 garrafas de bebida sem procedência em SP

Governo Trump quer tornar Harvard inelegível para financiamento federal