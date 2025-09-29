Topo

Williams diz que corte de juros do Fed tem como objetivo estimular mercado de trabalho

29/09/2025 20h26

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse nesta segunda-feira que os sinais emergentes de fraqueza no mercado de trabalho motivaram seu apoio ao corte da taxa de juros na reunião mais recente do banco central dos Estados Unidos.

"Fez sentido reduzir um pouco a taxa de juros" e "tirar um pouco da restritividade", para ajudar a impulsionar o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, manter alguma pressão para baixo sobre os níveis de inflação que ainda estão altos, afirmou Williams em um evento em Nova York.

Mais cedo neste mês, o Fed reduziu sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para entre 4% e 4,25%. Na reunião, autoridades previram mais cortes até o final do ano. Williams não disse o que espera da política monetária daqui para frente, afirmando que o Comitê Federal de Mercado Aberto tomará decisões reunião por reunião.

Williams destacou que o Fed tem assuntos pendentes para lidar com as altas pressões sobre os preços. "Ainda temos um longo caminho a percorrer para atingir a meta de 2%. Já avançamos muito nesse sentido", mas o banco central também não quer causar "danos indevidos" ao outro objetivo do Fed de manter o mercado de trabalho o mais forte possível.

"Temos um ato de equilíbrio aqui" entre reduzir a inflação e apoiar um mercado de trabalho que "vem se abrandando gradualmente no último ano". Quando se trata de enfraquecer a criação de empregos, "não quero que isso vá muito longe".

Ao mesmo tempo, Williams observou que alguns dos fatores que estavam gerando preocupação com a inflação persistentemente alta diminuíram. "Os efeitos das tarifas foram menores do que a maioria das pessoas pensava, e não parece haver sinais de aumento das pressões inflacionárias."

(Por Michael S. Derby)

