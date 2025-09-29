Visita do Real Madrid ao Cazaquistão atrai interesse de torcedores da China

"Estou empolgada!": Rebecca Feng aguarda ansiosamente o embarque do voo que a levará de Pequim ao Cazaquistão, onde o Real Madrid jogará pela Liga dos Campeões, uma oportunidade única para os chineses de ver uma partida da elite do futebol europeu relativamente perto de seu país.

Vestindo uma do astro Kylian Mbappé, Rebecca já sonha com o jogo em Almaty, maior cidade do Cazaquistão, entre o Kairat, modesto time local, e as estrelas do Real Madrid.

Se a viagem é longa para os espanhóis, que encararam dez horas de voo para chegar ao país da Ásia Central, a visita do time 'merengue' é um presente para os torcedores chineses.

Ao invés de atravessar até 9 mil quilômetros para chegar à Europa, um voo de poucas horas basta para aproveitar a Liga dos Campeões.

"Além disso, os chineses não precisam de visto para entrar no Cazaquistão e o jogo cai logo antes de oito feriados, então bastava pedir um dia de folga", explica Rebecca à AFP.

"Foi um alinhamento perfeito dos planetas. Uma oportunidade que não se pode deixar passar!", ressalta a jovem de 28 anos, envolta em uma bandeira do Real Madrid.

- Lembrança da infância -

O Cazaquistão faz fronteira com a China e a viagem de avião de Pequim a Almaty é de aproximadamente quatro horas.

No total, pelo menos 30 membros da 'ChinaReal' devem viajar, segundo Peng Fei, presidente da filial de Xangai deste grupo de torcedores do clube espanhol no país asiático.

Nas redes sociais, dezenas de internautas de Xaigai e Ürümqi, uma grande cidade próxima da fronteira com o Cazaquistão, afirmaram que irão a Almaty para o jogo.

Embora localizado na Ásia, o Cazaquistão é membro da Uefa desde 2002. Esta é apenas a segunda vez que um clube do país disputa a Liga dos Campeões, depois do FC Astana.

Torcedora do Real Madrid e fã de Sergio Ramos dese o título da Espanha na Eurocopa de 2008, Rebecca Feng conheceu o clube na casa de seu avô, onde "a televisão sempre estava ligada no canal de esportes".

"Quando eu era estudante na Espanha, foi a dois jogos no Santiago Bernabéu", explica a jovem, que trabalha no ramo de finanças.

Ao seu lado, Alex Lee, de 25 anos e fã de Cristiano Ronaldo, não esconde a ansiedade antes de embarcar.

"Tenho um bom amigo, fã do Jude Bellingham, que viria comigo, mas não conseguiu por causa do trabalho. Então ele me deu a camisa do jogador para que eu use e o represente no jogo", comenta.

- Fã de Fede Valverde -

O estádio do Kairat tem apenas 23 mil lugares. Os ingressos para a partida estavam "muito procurados", especialmente porque "torcedores de toda a Ásia Central estavam interessados", diz Rebecca Feng.

Graças à 'ChinaReal', ela conseguiu ingressos para o setor visitante por 50 euros (R$ 312 na cotação atual) cada um, conta.

"Vai ser incrível estar com os outros torcedores, incluindo os que vêm da Espanha", conta empolgada.

Ambos planejam fazer turismo no Cazaquistão, com uma parada no vizinho Uzbequistão, no caso de Rebecca.

Suas expectativas para o jogo? "O Real acabou de perder o clássico contra o Atlético [5 a 2 no sábado]. Então espero que se recuperem", afirma a jovem.

"Adoro o Fede Valverde pela sua combatividade. Estou ansiosa para vê-lo pessoalmente!", declara Alex Lee, que deixou seu palpite para o resultado: "3 a 0 Real Madrid, com gols de Mbappé e Bellingham".

