Vice-presidente do Banco da Inglaterra diz ver espaço para política monetária menos restritiva

O vice-presidente do Banco da Inglaterra (BoE, em inglês), David Ramsden, afirmou nesta segunda-feira, 29, que vê espaço para política monetária menos restritiva e que uma abordagem gradual e cuidadosa em relação à taxa de juros é apropriada. Em evento sobre inflação promovido pelo Banco Central Europeu (BCE), Ramsden disse estar confiante de que o BoE conseguirá trazer a inflação para a meta. "Devemos ver a inflação dos serviços cair de forma significativa", acrescentou.

Ele apontou que espera que a inflação atinja seu pico em breve e que o arrefecimento no mercado de trabalho é fator que ancora suas perspectiva de preços. Ainda apontou que expectativas de inflação das famílias parecem estar mais sensíveis aos preços dos alimentos desde 2022.

"Mercado de trabalho continua a afrouxar, com crescimento salarial está se normalizando", comentou o dirigente, afirmando que os acordos salariais estão em linha com as pesquisas de remuneração.

Participaram também do evento a presidente do Federal Reserve (Fed, na sigla em inglês) de Cleveland, Beth Hammack, e o dirigente do BCE Philip Lane.