Vendas pendentes de moradias nos EUA sobem em agosto em meio a taxas de hipotecas baixas

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos aumentaram em agosto, uma vez que as taxas de hipoteca mais baixas levaram os compradores de volta ao mercado, embora um mercado de trabalho mais fraco possa conter ganhos adicionais.

A Associação Nacional de Corretores de Imóveis informou nesta segunda-feira que as vendas pendentes de moradias, com base em contratos assinados, aumentaram 4,0% no mês passado. Economistas consultados pela Reuters previam que os contratos, que se tornam vendas depois de um ou dois meses, teriam alta de 0,2%.

As vendas pendentes de casas avançaram 3,8% em agosto em relação ao ano anterior.

"As taxas hipotecárias mais baixas estão permitindo que mais compradores de casas assinem contratos", disse Lawrence Yun, economista-chefe da associação de corretores.

As taxas hipotecárias caíram em agosto, enquanto o Federal Reserve se preparava para retomar o afrouxamento da política monetária. O banco central dos EUA reduziu sua taxa de juros de referência este mês em 25 pontos-base, para a faixa de 4,00% a 4,25%.

A taxa da popular hipoteca de 30 anos está próxima de uma mínima de 11 meses, segundo dados da agência de financiamento hipotecário Freddie Mac.

Mas parte do estímulo com as taxas de hipoteca baixas pode ser compensada pelo enfraquecimento do mercado de trabalho. Os ganhos de empregos foram, em média, de apenas 29.000 por mês nos três meses até agosto, em comparação com 82.000 no mesmo período do ano passado.

(Reportagem de Lucia Mutikani)