Topo

Notícias

Vendas pendentes de imóveis nos EUA sobem 4% em agosto ante julho

São Paulo

29/09/2025 11h13

As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos subiram 4% em agosto ante julho, segundo pesquisa da Associação Nacional dos Corretores (NAR, na sigla em inglês) divulgada nesta segunda-feira, 29. O resultado veio bem acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,6% no período.

Em relação a igual mês do ano passado, as vendas pendentes de imóveis tiveram expansão de 3,8% em agosto, informou a NAR.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Ex-premiê britânico é cotado para assumir transição de Gaza após guerra

Trio europeu "continuará a buscar canais diplomáticos" sobre Irã

'Quando eu for falar com Trump, vou levar Janja', brinca Lula

Trump se diz 'muito confiante' em um acordo sobre Gaza ao receber Netanyahu

'Predators': documentário sobre reality show explica a obsessão por Jeffrey Epstein

Para Bruce Springsteen, o sonho americano não é 'censura e ódio'

Trump se declara 'muito confiante' sobre o sucesso das negociações em Gaza ao receber Netanyahu

Lula diz que vai levar Janja em conversa com Trump; ela faz sinal que não

Sheinbaum cumpre um ano no poder do México com alta popularidade

Trump recebe Netanyahu para negociar plano de paz para Gaza (AFP)

Sinner vence Marozsán e vai à semifinal do ATP 500 de Pequim