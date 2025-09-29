Vendas pendentes de imóveis nos EUA sobem 4% em agosto ante julho

As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos subiram 4% em agosto ante julho, segundo pesquisa da Associação Nacional dos Corretores (NAR, na sigla em inglês) divulgada nesta segunda-feira, 29. O resultado veio bem acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,6% no período.

Em relação a igual mês do ano passado, as vendas pendentes de imóveis tiveram expansão de 3,8% em agosto, informou a NAR.