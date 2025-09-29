Topo

Usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, está sem energia externa há seis dias

29/09/2025 16h35

(Reuters) - A Usina Nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, está sem energia externa há seis dias, disse nesta segunda-feira o chefe do órgão de vigilância atômica da ONU, Rafael Grossi.

A usina no sudeste da Ucrânia está sob controle russo desde as primeiras semanas da guerra, e cada lado tem acusado repetidamente o outro de bombardeá-la e colocar em risco a segurança nuclear.

Grossi, diretor geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), escreveu no X que em reunião com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, em Varsóvia, trocou opiniões sobre a usina. Ele acrescentou que a AIEA estava trabalhando para facilitar a restauração da energia.

Oleh Korikov, chefe da Inspetoria Reguladora Nuclear do Estado da Ucrânia, disse em um comunicado que a falta de energia externa representava "grandes ameaças à segurança nuclear e de radiação" e pediu esforços para restaurá-la rapidamente.

Segundo a AIEA, as linhas de energia externas que abastecem a usina caíram na semana passada pela décima vez no conflito e geradores a diesel de emergência foram colocados em funcionamento.

As linhas fornecem eletricidade vital para o resfriamento do combustível dos reatores e para evitar um colapso.

Ao comentar no X sobre a reunião com Grossi, Sybiha afirmou que a Rússia havia "roubado a usina nuclear ucraniana e está tentando integrá-la à força em sua rede, apesar do risco crescente de um incidente nuclear".

"Concordamos que o mundo não pode permitir isso", acrescentou o ministro ucraniano. 

Para ele, conceder a administração temporária da usina à AIEA é a "única opção realista".

(Reportagem de Shubham Kalia em Bengaluru)

