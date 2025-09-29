Turquia ajuda a retirar ativistas da flotilha para Gaza após avaria em barco

Topo

A Turquia colaborou na evacuação de ativistas a bordo de um barco da flotilha com ajuda para Gaza que sofreu uma avaria, informaram os organizadores e a agência estatal turca Anadolu nesta segunda-feira (29). 

A flotilha Global Sumud ("sumud" significa "resiliência" em árabe), da qual a ativista sueca Greta Thunberg faz parte, partiu de Barcelona neste mês com o objetivo de romper o bloqueio na Faixa de Gaza e entregar ajuda humanitária no território palestino sitiado. 

Na Faixa, palco de uma guerra há quase dois anos, a população está em risco de morrer de fome, segundo a ONU.  Em um comunicado publicado no Instagram, os organizadores da flotilha afirmaram que a missão foi paralisada temporariamente porque um dos barcos, "Johnny M", registrou um vazamento em sua sala de máquinas. 

"Todos os participantes foram enviados com segurança a outro barco. Alguns serão recolocados em outros barcos e outros serão levados ao litoral", indica o comunicado. 

Segundo a Anadolu, a embarcação estava em águas internacionais entre Creta, Chipre e Egito quando emitiu um alerta de emergência nesta segunda-feira. 

As autoridades turcas, incluindo o Crescente Vermelho turco, coordenaram os trabalhos de evacuação. 

Semih Fener, capitão de um dos barcos de assistência enviados, disse à Anadolu que o incidente ocorreu por falha técnica. 

"Recebemos 12 pessoas e as dividimos em outros barcos. Quatro pessoas voltarão para casa", disse. 

