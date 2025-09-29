Plano de Trump para Gaza tem ele liderando transição e anistia ao Hamas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou os 20 pontos para o cessar-fogo na Faixa de Gaza. Estratégia foi divulgada logo após a reunião com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que "concordou" com o plano elaborado pelos Estados Unidos.

O que aconteceu

Plano de Trump tem 20 pontos e propõe cessar-fogo imediato. A proposta elaborada pelos Estados Unidos envolve ainda a libertação de todos os reféns vivos ou mortos em 48 horas e uma retirada gradual das forças israelenses de Gaza. Em troca, Israel libertaria mais de 1.000 prisioneiros palestinos, incluindo alguns que foram condenados à prisão perpétua.

Gaza terá uma governança temporária, liderada por um comitê "tecnocrático e apolítico". Supervisão será do "Conselho da Paz", liderado por Donald Trump, e integrado por autoridades internacionais, incluindo o ex-premiê britânico Tony Blair.

Gostaria de agradecer ao primeiro-ministro Netanyahu por concordar com esse plano, acreditar que poderíamos trabalhar juntos e chegarmos ao fim da morte e destruição que temos visto (...) e começar um novo capítulo de prosperidade para toda a região

Donald Trump

Reunião ocorreu a portas fechadas em meio a isolamento internacional de Israel e pressão interna sobre Netanyahu pelo fim dos ataques na Faixa de Gaza. Na última semana, enquanto o premiê defendia estratégia de "terminar o trabalho" contra o Hamas, mais de 150 países reconheceram o Estado da Palestina e diversas delegações diplomáticas boicotaram o discurso do israelense na Assembleia Geral da ONU.

"Potencialmente hoje será um dos melhores dias da história da civilização", afirmou Trump logo após o encontro. Em coletiva de imprensa ao lado do premiê israelense, o republicano declarou: "Gostaria de agradecer Bibi [Netanyahu] por ter feito um ótimo trabalho, conversamos e agora estamos falando de um acordo maior do que Gaza, (...) de um acordo eterno no Oriente Médio."

Tivemos uma conversa longa e forte, eu e Bibi, e ele entendeu que chegou a hora. A história mostrou... Pessoas de Israel querem [um cessar-fogo], o Oriente Médio quer, inimigos de Israel querem, mas eles não têm muitos inimigos agora. Na verdade, muitos países desenvolveram respeito por Israel e pela forma como eles lutam (...)

Donald Trump

Enviado especial dos EUA, conversou com Netanyahu antes do encontro, segundo Trump. Além de Steve Witkoff, Jared Kushner, genro do presidente norte-americano enviado ao Oriente Médio no primeiro mandato do republicano, também participou dos diálogos prévios com o israelense em Nova York.

Como é o plano de Trump para Gaza

Gaza será uma zona livre de terrorismo desradicalizada que não representará uma ameaça aos seus vizinhos. Gaza será reconstruída em benefício do povo de Gaza, que já sofreu mais do que o suficiente. Se ambos os lados concordarem com esta proposta, a guerra terminará imediatamente. As forças israelenses se retirarão para a linha acordada para se prepararem para a libertação dos reféns. Durante esse período, todas as operações militares, incluindo bombardeios aéreos e de artilharia, serão suspensas, e as linhas de batalha permanecerão congeladas até que as condições sejam atendidas para a retirada completa e gradual. Em até 72 horas após a aceitação pública deste acordo por Israel, todos os reféns, vivos e mortos, serão devolvidos. Assim que todos os reféns forem libertados, Israel libertará 250 prisioneiros condenados à prisão perpétua, além de 1.700 moradores de Gaza que foram detidos após 7 de outubro de 2023, incluindo todas as mulheres e crianças detidas nesse contexto. Para cada refém israelense cujos restos mortais forem libertados, Israel libertará os restos mortais de 15 moradores de Gaza falecidos. Assim que todos os reféns forem devolvidos, os membros do Hamas que se comprometerem com a coexistência pacífica e a desmantelar suas armas receberão anistia. Membros do Hamas que desejarem deixar Gaza receberão passagem segura para os países receptores. Após a aceitação deste acordo, toda a ajuda será enviada imediatamente para a Faixa de Gaza. No mínimo, as quantidades de ajuda serão consistentes com o que foi incluído no acordo de 19 de janeiro de 2025 referente à ajuda humanitária, incluindo a reabilitação da infraestrutura (água, eletricidade, esgoto), a reabilitação de hospitais e padarias e a entrada dos equipamentos necessários para remover escombros e abrir estradas. A entrada da distribuição e da ajuda na Faixa de Gaza ocorrerá sem interferência das duas partes, por meio das Nações Unidas e suas agências, e do Crescente Vermelho, além de outras instituições internacionais não associadas de forma alguma a nenhuma das partes. A abertura da passagem de Rafah em ambas as direções estará sujeita ao mesmo mecanismo implementado no acordo de 19 de janeiro de 2025. Gaza será governada sob a governança transitória temporária de um comitê palestino tecnocrático e político, responsável pela administração cotidiana dos serviços públicos e dos municípios para a população de Gaza. Esse comitê será composto por palestinos qualificados e especialistas internacionais, com supervisão e supervisão por um novo órgão internacional de transição, o "Conselho da Paz", que será liderado e presidido pelo Presidente Donald J. Trump, com outros membros e chefes de Estado a serem anunciados, incluindo o ex-Primeiro-Ministro Tony Blair. Uma zona econômica especial será estabelecida com tarifas preferenciais e taxas de acesso a serem negociadas com os países participantes. Ninguém será forçado a deixar Gaza, e aqueles que desejarem sair serão livres para fazê-lo e para retornar. Incentivaremos as pessoas a ficar e ofereceremos a elas a oportunidade de construir uma Gaza melhor. O Hamas e outras facções concordam em não ter qualquer papel na governança de Gaza, direta, indireta ou de qualquer forma. Toda a infraestrutura militar, terrorista e ofensiva, incluindo túneis e instalações de produção de armas, será destruída e não reconstruída. Haverá um processo de desmilitarização de Gaza sob a supervisão de monitores independentes, que incluirá a desativação permanente de armas por meio de um processo acordado de descomissionamento, apoiado por um programa de recompra e reintegração financiado internacionalmente, todos verificados pelos monitores independentes. A Nova Gaza estará totalmente comprometida com a construção de uma economia próspera e com a coexistência pacífica com seus vizinhos. Uma garantia será fornecida pelos parceiros regionais para assegurar que o Hamas e os fatos cumpram suas obrigações e que a Nova Gaza não represente nenhuma ameaça aos seus vizinhos ou ao seu povo. Os Estados Unidos trabalharão com parceiros árabes e internacionais para desenvolver uma Força Internacional de Estabilização (ISF) temporária para ser imediatamente implantada em Gaza. A ISF treinará e fornecerá apoio a tropas selecionadas. Forças policiais palestinas em Gaza e consultarão a Jordânia e o Egito, que possuem vasta experiência nessa área. Essa força será a solução de segurança interna a longo prazo. As Forças de Defesa de Israel (FDI) trabalharão com Israel e o Egito para ajudar a proteger as áreas de fronteira, juntamente com as forças policiais palestinas recém-treinadas. É fundamental impedir a entrada de munições em Gaza e facilitar o fluxo rápido e seguro de mercadorias para reconstruir e revitalizar Gaza. Um mecanismo de desconflito será acordado entre as partes. Israel não ocupará nem anexará Gaza. À medida que as FDI estabelecem o controle e a estabilidade, as Forças de Defesa de Israel (FDI) se retirarão com base em padrões, marcos e prazos vinculados à desmilitarização, que serão acordados entre as FDI, as FDI, os garantidores e os Estados Unidos, com o objetivo de uma Gaza segura que não represente mais uma ameaça a Israel, ao Egito ou a seus cidadãos. Na prática, as FDI entregarão progressivamente o território de Gaza que ocupam às FSI, de acordo com um acordo firmado com a autoridade de transição, até que sejam completamente retiradas de Gaza, exceto por uma presença no perímetro de segurança que permanecerá até que Gaza esteja devidamente protegida de qualquer ameaça terrorista ressurgente. Caso o Hamas adie ou rejeite esta proposta, a referida proposta, incluindo a operação de ajuda humanitária ampliada, prosseguirá nas áreas livres de terrorismo entregues pelas FDI às FSI. Um processo de diálogo inter-religioso será estabelecido com base nos valores de tolerância e coexistência pacífica para tentar mudar as mentalidades e narrativas de palestinos e israelenses, enfatizando os benefícios que podem ser derivados da paz. À medida que o redesenvolvimento de Gaza avança e o programa de reforma da AP é fielmente executado, as condições podem finalmente estar reunidas para um caminho confiável para a autodeterminação e a criação de um Estado palestino, que reconhecemos como a aspiração do povo palestino. Os Estados Unidos estabelecerão um diálogo entre Israel e os palestinos para chegar a um acordo sobre um horizonte político para uma coexistência pacífica e próspera.

Expectativas por cessar-fogo

Acordo sobre Gaza dependia de pressão de Trump sobre Netanyahu em reunião. Nos últimos dias, o presidente norte-americano apresentou um plano para pôr fim à guerra em Gaza, durante reuniões com líderes árabes e muçulmanos à margem da Assembleia Geral da ONU.

Líderes árabes e muçulmanos acolheram favoravelmente proposição. Já o Comitê Político do Hamas disse não ter recebido proposta oficial por parte de mediadores do Catar e Egito, conforme divulgado ontem por Hossam Badran, representante do grupo.

Em Israel, milhares têm saído às ruas repetidamente por cessar-fogo. Ontem, manifestantes israelenses instaram Trump a usar sua influência para alcançá-lo. "A única coisa que pode impedir a queda no abismo é um acordo completo e abrangente que ponha fim à guerra e traga todos os reféns e os soldados de volta para casa", declarou Lishay Miran-Lavi, esposa de Omri Miran, mantido refém em Gaza.

Conflito entre Israel e Palestina é antigo, mas foi intensificado após o ataque terrorista do Hamas, em 7 de outubro. Na ocasião, integrantes do grupo islâmico invadiram um festival de música eletrônica em Israel, mataram cerca de 1.200 pessoas e levaram outras 250 como reféns. Hoje, Israel estima que 50 reféns continuam em Gaza, mas que apenas 20 deles ainda estejam vivos.

Ofensiva israelense de retaliação no território palestino dura quase dois anos e matou mais de 65 mil pessoas, em sua maioria civis. Entre essas vítimas, 400 morreram por fome, após o bloqueio total de ajuda humanitária imposto por Israel. Ordens de evacuação de todo o território foram emitidos ao longo das últimas semanas e a população foi deslocada, em meio a novos ataques e centenas de mortes registradas no território.

Com RFI, Reuters e AFP*