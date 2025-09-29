Topo

Trump diz que Israel está "muito perto" de acordo de paz em Gaza

29/09/2025 15h49

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que Israel e outros países estão "muito próximos" de chegar a um acordo para acabar com a guerra em Gaza.

Trump, ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca, disse que o acordo envolveria os países árabes e deveria ajudar a alcançar uma paz mais ampla no Oriente Médio.

"Pelo menos estamos no mínimo, muito, muito perto. E acho que estamos mais do que muito próximos", disse Trump aos repórteres. "E quero agradecer ao Bibi por realmente se envolver e fazer um bom trabalho."

(Reportagem de Trevor Hunnicutt e Steve Holland)

