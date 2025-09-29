Trump diz que detalhes sobre tarifas de móveis serão divulgados em breve

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que os detalhes sobre as tarifas de importação de móveis estavam próximos, depois de anunciar taxas de até 50% sobre esses produtos na semana passada.

"Vou impor tarifas substanciais a qualquer país que não fabrique seus móveis nos Estados Unidos. Detalhes a seguir", disse Trump em uma publicação na mídia social, mencionando a perda de negócios na Carolina do Norte.

Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre armários de cozinha e penteadeiras importados, juntamente com uma taxa de 30% sobre móveis estofados, que entrarão em vigor em 1º de outubro.

As tarifas de importação tornarão mais difícil para as empresas manterem os preços baixos, enquanto os executivos do setor levantaram preocupações sobre a falta de capacidade de fabricação nos Estados Unidos, já que o país depende muito das importações da China, do México e do Vietnã.

Os presidentes-executivos da Williams-Sonoma e da RH, anteriormente conhecida como Restoration Hardware, levantaram preocupações sobre tarifas mais altas em recentes teleconferências de resultados.

Os preços de tudo, de roupas a TVs, subiram nos últimos meses, já que os fabricantes e varejistas lutam com o ambiente de tarifas em constante mudança e, ao mesmo tempo, tentam compensar o aumento dos custos de commodities e da cadeia de suprimentos.

(Reportagem de Doina Chiacu, Susan Heavey, David Gaffen, Katharine Jackson)