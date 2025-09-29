Topo

Trump diz que acordo sobre Gaza está 'muito perto' e agradece apoio de Netanyahu

29/09/2025 15h56

O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta segunda-feira (29), que a aprovação de seu plano para Gaza está "muito perto" e agradeceu ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, por seu apoio para pôr fim a quase dois anos de guerra.

"Estamos no mínimo muito, muito perto (...) E quero agradecer a Bibi por realmente se envolver e fazer um trabalho", disse Trump a jornalistas, referindo-se a Netanyahu por seu apelido.

jz/ad/mvv/jc

© Agence France-Presse

